McLaren kondigt ingrijpende teamorders aan

Het team van McLaren is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Oscar Piastri en Lando Norris zijn vooral elkaars rivalen, en een clash is onvermijdelijk. Teambaas Andrea Stella stelt dat ze op een gegeven moment wel teamorders moeten gaan doorvoeren.

McLaren maakte ook in de eerste twee vrije trainingen in Imola veel indruk. Piastri en Norris waren veel sneller dan de rest, en het is de verwachting dat ze onderling zullen gaan uitmaken wie de Grand Prix gaat winnen. Bij de concurrentie maken ze zich zorgen, terwijl ze bij McLaren de favorietenrol niet willen aannemen. Toch realiseren ze zich daar wel dat hun auto veel sneller is.

Principes

Tijdens de persconferentie van de FIA kreeg teambaas Andrea Stella de vraag of ze teamorders gaan uitdelen, of dat de coureurs altijd met elkaar mogen vechten. "De interne concurrentie tussen onze twee coureurs is een kwestie die we aanpakken met behulp van onze raceprincipes en onze aanpak. Deze principes hebben we niet alleen als team ontwikkeld, maar ook met de hulp van onze coureurs."

"Het is grotendeels gebaseerd op verschillende goede gesprekken die we hebben gevoerd tijdens deze reis. Deze principes en deze aanpak, die ik geheim houd, hebben tot nu toe uitstekend gewerkt."

Lof voor de coureurs

Stella stelt dat dit ook de verdienste is van Piastri en Norris: "Ze zouden niet zo goed hebben gewerkt als we niet twee coureurs zoals Oscar en Lando hadden, die niet alleen heel erg snel zijn op de baan, maar ook twee geweldige individuen zijn. Ik heb dit nu al meerdere keren gezien. Ik zie het op de manier hoe ze racen."

"Er kunnen zich situaties voordoen waarin we als team worden uitgedaagd, waarin de interne concurrentie erg hevig wordt. We moeten dan misschien vanuit de pitlane sturing gaan geven."

Complexe business

Volgens Stella worden er dan stevige knopen doorgehakt: "We zeggen intern niet 'of', maar 'wanneer', want deze business is zo complex dat je sowieso in dit soort situaties terecht gaat komen. Voor mij is het belangrijk dat we vasthouden aan deze principes en deze aanpak, en dat we op een constructieve manier reageren. Het is iets waar ik het volste vertrouwen in heb als het zal gebeuren."