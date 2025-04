Het Formule 1-seizoen gaat aankomend weekend verder met de Saoedische Grand Prix. Het land heeft in de afgelopen jaren veel geld geïnvesteerd in topsport, en ook in de Formule 1. Een team in de koningsklasse hebben ze echter nog niet, al hebben ze daar wel interesse in.

Saoedi-Arabië heeft in de afgelopen jaren veel grote sportevenementen naar het land gehaald. Naast de Grand Prix zijn er ook grote bokswedstrijden en de Dakar Rally georganiseerd in het land. Daarnaast trokken grote voetballers naar het land en stak het staatsinvesteringsfonds PIF veel geld in sportclubs. Staatsoliebedrijf Aramco sloot een grote deal met de Formule 1, en werd ook hoofdsponsor van Aston Martin.

Groei van de sport

De invloed van de Saoedi's is groot, maar een Formule 1-team hebben ze nog niet. Voorzitter van de autosportbond prins Khalid bin Sultan Al-Abdullah Al-Faisel verklaarde in een videocall dat hier wel interesse voor is: "Het kan gebeuren, zeker als je kijkt naar de groei van de sport. Als je een Formule 1-team wil kopen, dan gaan mensen er geld aan verdienen, zeker als het gekocht wordt door één van de bedrijven van het PIF."

Nieuwe markten

De groei van de Formule 1 heeft de interesse van Saoedi-Arabië getrokken. Prins Khalid probeert uit te leggen waarom dit punt juist zo interessant is: "We zien dat de Formule 1 verschillende nieuwe markten bereikt en dat de verkopen wereldwijd aan het groeien zijn."

Welk team willen ze kopen?

Het is dan de vraag welk team zou kunnen worden opgekocht door Saoedi-Arabië. De prins stelt dat hij dit zelf ook niet weet: "Het is niet makkelijk om te zeggen welk team we willen kopen en hoe we dat gaan doen, maar we hebben zeker geïnteresseerden. We organiseren al een Formule 1-race en we sponsoren teams, dus ik zou niet verbaasd opkijken als we een bekendmaking van een Saudisch team zouden zien."