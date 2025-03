Alle Nederlandse coureurs in de F1: Van Flinterman en Van der Lof tot Max Verstappen

Max Verstappen werd de bekendste Nederlandse F1-coureur ooit. De viervoudig wereldkampioen domineert de sport. Toch waren er voor hem al meerdere Nederlanders die hun geluk in de koningsklasse beproefden. Hieronder een overzicht van alle Nederlandse F1-coureurs.

De eerste Nederlanders in de F1

De eerste Nederlandse coureurs in de Formule 1 waren Jan Flinterman en Dries van der Lof. Beide heren verschenen in 1952 aan de start van de Nederlandse Grand Prix. Flinterman was een voormalig luchtmachtpiloot en reed één race waarin hij zelfs het stuur overnam van een andere auto, zoals toen nog toegestaan was. Van der Lof was een amateurracer en wist de finish te halen, maar werd niet geklasseerd.

In 1962 debuteerde Ben Pon op Zandvoort, maar zijn race duurde slechts twee ronden na een zware crash. Vervolgens maakte Carel Godin de Beaufort meer naam in de sport. De ‘racende jonkheer’ reed 26 Grands Prix tussen 1958 en 1964 en scoorde vier punten. Hij overleed na een crash tijdens de training voor de Duitse GP in 1964.

Nederlandse coureurs in de jaren ’70 en ’80

Gijs van Lennep reed acht F1-races en scoorde in 1973 een WK-punt, maar werd bekender door zijn overwinningen in de 24 uur van Le Mans. Roelof Wunderink (3 races) en Boy Hayje (3 races) hadden korte carrières in de Formule 1, terwijl Michael Bleekemolen in 1978 één race reed.

Huub Rothengatter reed 25 Grands Prix tussen 1984 en 1986, maar wist geen punten te scoren. Na zijn carrière was hij manager van Jos Verstappen. Jan Lammers werd bekend om zijn sportcar-successen (o.a. de winst in de 24 uur van Le Mans 1988) en kende twee periodes in de Formule 1: eind jaren ’70 en een opmerkelijke comeback in 1992.

De generatie Jos Verstappen

Jos Verstappen is de vader van Max en was de eerste Nederlander die op een F1-podium stond. 'Jos the Boss’ reed 107 races tussen 1994 en 2003 en scoorde twee podiumplaatsen voor Benetton. Christijan Albers (2005-2007) en Robert Doornbos (2005-2006) volgden, waarbij Albers het meest succesvol was met vier WK-punten.

De recente Nederlanders in de Formule 1

Giedo van der Garde reed in 2013 een seizoen voor Caterham, maar zijn F1-loopbaan eindigde abrupt na een juridisch conflict met Sauber. Nyck de Vries maakte indruk bij zijn F1-debuut in 2022, maar kon zijn kans in 2023 bij AlphaTauri niet verzilveren en werd halverwege het seizoen vervangen.

Max Verstappen: absolute grootheid en topfavoriet

Max Verstappen veranderde alles. Hij debuteerde in 2015 op 17-jarige leeftijd bij Toro Rosso en werd in 2016 de jongste F1-racewinnaar ooit. Sindsdien groeide hij uit tot een van de meest dominante coureurs van zijn generatie en favoriet bij aanbieders van sportweddenschappen en online casino spelen betFIRST.

Met vier wereldtitels op zak en de mogelijkheid om in 2024 opnieuw kampioen te worden, heeft hij de Nederlandse autosport naar ongekende hoogten gebracht.

Waar eerdere Nederlandse coureurs vaak moeite hadden om in de Formule 1 te blijven, heeft Verstappen laten zien dat een Nederlander niet alleen mee kan doen, maar de sport ook kan regeren. Max Verstappen blijft favoriet voor de F1-titel in 2025, ondanks toenemende concurrentie. McLaren lijkt de snelste auto te hebben, maar met Norris en Piastri als rivalen kunnen zij elkaar punten kosten. Ferrari’s Leclerc profiteert mogelijk van Hamiltons komst, maar Verstappen blinkt uit in constante prestaties en foutloze races.