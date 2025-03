In beeld: De foto's van de zaterdag in China

De spectaculaire zaterdag in China zit erop. Op het Shanghai International Circuit werden vandaag de sprintrace en de kwalificatie afgewerkt. Het was een dag vol met opmerkelijke prestaties en veel emoties. Het leverde een aantal zeer mooie plaatjes op.

In China werd de eerste sprintrace van het weekend verreden. Het betekende dat de coureurs direct bij het begin van de dag het gaspedaal moesten intrappen. De sprintrace zorgde niet direct voor een groot spektakel, maar er gebeurde wel veel opmerkelijke zaken. Zo schreef Lewis Hamilton geschiedenis door voor het eerst in het scharlakenrood succes te boeken, hij schreef de sprintrace met speels gemak op zijn naam. De dolenthousiaste Brit werd op de gevoelige plaat vastgelegd.

Worstelen met de banden

Hamilton had de banden in de sprintrace het beste onder controle. Terwijl zijn tegenstanders worstelen, mocht hij juichen. De man die het hardst worstelde was misschien wel Max Verstappen. De Nederlander klaagde over dode banden, en moest het afleggen tegen Oscar Piastri in een rechtstreeks duel om de tweede plaats. Verstappen sloeg later ook alarm, want de huidige situatie bij Red Bull stelt hem allerminst gerust.

Alle emoties komen langs

Verstappen is niet blij over de huidige gang van zaken bij Red Bull. In de kwalificatie noteerde hij de vierde tijd, maar zijn teamgenoot Liam Lawson werd laatste. Dit zorgde voor teleurstelling en rumoer bij de Oostenrijkse renstal. Hoelang mag Lawson het nog laten zien bij Red Bull? De grootste vreugde was zichtbaar bij Oscar Piastri, die voor het eerst in zijn loopbaan een pole position wist te pakken. Ook nummer twee George Russell was blij, want hij noteerde een onverwachts snelle tijd. Alle emoties zorgden voor prachtige plaatjes op de zonnige dag in Shanghai.

