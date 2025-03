McLaren sleept oud-sponsor voor de rechter

Het team van McLaren ging in de afgelopen jaren veel sponsordeals aan. De Britse renstal heeft niet met elke sponsor een goede band, want ze verwachten nog geld van Huski Chocolate. Ze hebben het bedrijf voor de rechter gedaagd, maar het is nog maar de vraag of dit iets gaat opleveren.

McLaren sloot in de afgelopen jaren een aantal grote sponsordeals. Zo werken ze vandaag de dag samen met Google, Mastercard en Monster Energy. In 2019 sloten ze ook een deal met het Zweedse Huski Chocolate, en de logo's van dit bedrijf verschenen toen op de achtervleugels. In 2021 verdwenen de logo's weer van de wagens, maar nu blijkt dat niet alles helemaal lekker liep bij de samenwerking.

Volgens The Race heeft McLaren het Zweedse bedrijf voor de rechter gesleept. Uit documenten die zijn ingezien door het medium blijkt namelijk dat de deal van 4,66 miljoen nooit volledig is nagekomen. McLaren wil geld zien, maar het is nog maar zeer de vraag of dit wel gaat gebeuren. Huski's moederbedrijf Choki AB is eind januari namelijk failliet gegaan, en dat zorgt dus voor twijfel in deze zaak.

Meerdere slachtoffers

Huski Chocolate was geen onbekende naam in de sportwereld. Ze waren prominent aanwezig op de IndyCar van Marcus Ericsson, en ze waren sponsor van een aantal Zweedse voetbalclubs waaronder Hammarby. Ook deze club heeft juridische stappen gezet, omdat ze net als McLaren nog geld willen zien. Beide sportteams lijken te kunnen fluiten naar hun geld, want volgen The Race blijkt uit het meest recente jaarverslag van Choki dat ze in 2023 al een nettoverlies hadden van zo'n zes miljoen pond. De raad van bestuur gaf toen ook aan dat ze de activiteiten gingen afbouwen, en dat er verschillende conflicten waren met sponsorovereenkomsten.

Kleine kans voor McLaren

De kans is dus klein dat McLaren het geld van Huski Chocolate gaat ontvangen. Het omvallen van het moederbedrijf kwam niet als een verrassing, en het bezorgt McLaren kopzorgen. De betalingen hadden op 1 december 2021 moeten plaatsvinden, en in mei 2023 wachtte het team nog op 1,1 miljoen euro. De toekomst zal uitwijzen of er een einde gaat komen aan deze zaak, en of McLaren centen gaat zien.