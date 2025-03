Weggestuurde wedstrijdleider kent reden van ontslag niet

Bij autosportfederatie FIA is er in de afgelopen periode veel veranderd. Meerdere kopstukken moesten vertrekken, waaronder wedstrijdleider Niels Wittich. Hij weet nog steeds niet waarom hij zijn spullen moest pakken.

Vlak voor het einde van het seizoen werd duidelijk dat de FIA Wittich de deur had gewezen. Het nieuws kwam redelijk uit de lucht vallen, en het zorgde voor verbazing. Er werd gesuggereerd dat Wittich nieuwe doelen ging nastreven in zin carrière, maar hij stelde zelf dat hij was ontslagen. Hij werd vervangen door Rui Marques, die ook dit jaar de race director is.

Geen antwoorden gekregen

Maanden na zijn ontslag tast Wittich nog steeds in het duister over de reden hiervan. Tijdens de testdagen in Bahrein nam hij plaats in het commentaarhokje van Sky Sports Duitsland, en daar liet hij weten dat niemand in staat is geweest om hem antwoord te geven op deze vraag: "Ik zag geen tekenen dat iets niet werkte of dat er een reden was om personele wijzigingen door te voeren. In dat opzicht kwam het dus als een grote verrassing."

Was Ben Sulayem betrokken?

Er gingen veel verhalen rond over een mogelijk slechte band met FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Maar volgens Wittich kloppen die beweringen niet: "Niemand kon mij een antwoord geven. Tot de dag van vandaag is er geen reden vermeld. De laatste keer dat ik met de president van de FIA sprak was vorig jaar in China. Ik kan dus niet zeggen dat er sprake was van een negatieve relatie. Ik had relatief weinig contact met hem."

Grote teleurstelling

Wittich baalt wel als een stekker dan hij niet meer werkzaam is in de Formule 1. Hij heeft er enorm van genoten, zo legt hij uit: "Het was een ongelooflijk genot om met zo'n fantastisch team te werken en toezicht te houden op deze geweldige serie. In de Formule 1 kan het nogal snel gaan als het gaat om personeel, of het nu of teams of officials gaat. Ik moet het gewoon accepteren voor was het is."