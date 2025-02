Alpine strikt grote naam uit het verleden

Alpine heeft David Greenwood, voormalig engineer van Kimi Raikkonen, aangenomen als de nieuwe racing director van het team. Greenwood was gekoppeld aan Raikkonen tijdens zijn tweede periode bij de Italiaanse renstal.

David Greenwood werd nog eens geëerd door de Fin om zijn 'leuke' manier van praten over de boordradio. De Brit verliet de F1 in mei 2018 om Manor technical director te worden bij de World Endurance Championship, ook wel de WEC, en deed daarna hetzelfde bij United Autosports. Hij bracht ook nog drie jaar door als Head of Special Projects bij Hitech, die in 2026 wilde meedoen.

Oude bekende

Oliver Oakes, de baas van Hitech, was in de zomer van 2024 benoemd tot teambaas van Alpine, en David Greenwood neemt de taak van racing director op zich bij de Franse renstal. Hij is aanwezig tijdens de tests in Bahrein, waar Pierre Gasly en Jack Doohan sterk hebben gereden. Dat is heel wat anders dan tijdens de tests in 2024, toen de A524-machine traag bleek en te zwaar was.

Greenwood werkte eerder als voertuigdynamicus bij BAR tussen 2000-2004, voordat hij in 2005 bij Renault (nu Alpine) ging werken als race/performance engineer. Hij bleef bij het team toen Fernando Alonso de titels van 2005 en 2006 won. Voordat hij bij Ferrari kwam, werkte hij vier jaar bij Manor/Marussia, waarna hij in oktober 2014 bij Ferrari kwam.

Wat houdt de rol in?

De rol van Greenwood is als volgt: De racing director in de Formule 1 is verantwoordelijk voor het sportieve en organisatorische beheer van races. Hij werkt namens de FIA en zorgt ervoor dat de regels correct worden toegepast en de races eerlijk en veilig verlopen. De Racing Director communiceert met teams en coureurs over zaken als track limits, incidenten en procedures bij rode vlaggen of safety cars.

Tijdens een Grand Prix coördineert de Racing Director, Greenwood dus, de wedstrijdleiding en neemt beslissingen over zaken als startprocedures, weersomstandigheden en baanveiligheid. Daarnaast heeft hij invloed op de interpretatie van reglementen en kan hij richtlijnen uitvaardigen die het verloop van races beïnvloeden.