"Red Bull geeft Verstappen vrachtlading updates

Het team van Red Bull Racing kent tot nu toe een aardige testweek in Bahrein. Vandaag verschijnen ze met Max Verstappen op de baan voor de laatste testdag. Ze rijden met een aantal nieuwe onderdelen, maar volgens technisch directeur Pierre Waché valt dat wel mee.

Red Bull hoopt dat de RB21 dit jaar voor successen kan gaan zorgen. Na een teleurstellend 2024 moet het dit seizoen beter gaan, en de eerste signalen waren redelijk positief. Het is de verwachting dat Red Bull vandaag een aantal nieuwe onderdelen gaat introduceren. Iedereen kijkt uit naar de updates, maar technisch directeur Pierre Waché probeert dit te bagatelliseren bij PlanetF1: "Nee, het zal niet radicaal anders zijn."

Onderdelen evalueren

Volgens Waché zal er vandaag wel wat worden aangepast aan de RB21. De technisch directeur stelt dat het allemaal wel meevalt, en dat dit simpelweg de gewone gang van zaken is: "We zullen wat onderdelen gaan evalueren. Het klopt dat er iets gaat gebeuren, maar ik denk dat iedereen hetzelfde doet. Er is niets veranderd ten opzichte van de voorgaande jaren. Je hebt zeg maar je basis en je probeert zoveel mogelijk onderdelen die je aan het ontwikkelen bent op het circuit krijgen. Dit doe je dan op basis van je productiecapaciteit en je wil alles evalueren voor de eerste race."

Nieuwe onderdelen

Red Bull rijdt vandaag wel met nieuwe onderdelen, zo geeft Waché toe: "Ik denk wel dat we wat nieuwe onderdelen hebben voor de derde dag, maar het zal niet zo heel verschillend zijn." De technisch directeur stelt dat Red Bull niet uniek is met deze aanpak: "Iedereen gaat dit natuurlijk doen, je hebt een paar kleine onderdelen die je wil evalueren. Dit was eigenlijk gepland voor de eerste race, maar we proberen het te verplaatsen naar de eerste dag hier. Dit geeft namelijk de mogelijkheid om te zien of dit de juiste richting is of niet, maar dit is niet een soort van magie."