Dit zijn de kleuren van de nieuwe titeluitdager van Max Verstappen!

Dit is de nieuwe bolide van Max Verstappen. In deze kleuren gaat Max Verstappen op jacht naar zijn vijfde wereldtitel in de koningsklasse van de autosport. Samen met Liam Lawson moet de dubbel ook een feit worden, want vorig jaar pakten ze niet de constructeurstitel.

Red Bull liet Start Me Up van de Rolling Stones door de speakers van de O2 Arena klinken. Het was het favoriete nummer van Red Bull-oprichter Dietrich Mateschitz. Na het eerbetoon aan de iconische Oostenrijker betrad teambaas Christian Horner het podium, hij deed een praatje en wees naar de cultuur van de autosport. Het was de eerste keer dat de nieuwe kleuren van Red Bull werden getoond.

Show

Op spectaculaire wijze werd de wagen aan de wereld getoond. Met allerlei verschillende wagens uit de autocultuur werd de wagen naar de O2 Arena begeleid. Het was weer een flitsend filmpje, en daarmee maakten het team indruk. Voor Max Verstappen maken deze beelden niet zoveel uit, hij jaagt op titel nummer vijf. Van Verstappen is bekend dat hij niet zit te wachten op dit soort commerciële shows. Eerder kraakte hij de show in Las Vegas af.

Echte werk

Aan het begin van de avond verwees presentator Jack Whitehall ook al naar Verstappens haat voor commerciële activiteiten. Nu ze de kleuren van de RB21 aan de wereld hebben getoond, kan het echte werk beginnen. Volgende week gaan ze in Bahrein voor het eerst de baan op tijdens een shakedown. Daarna werken Verstappen en Lawson op hetzelfde circuit ook de testweek af. In Australië wordt volgende maand de jacht op de overwinning geopend. Als Verstappen de titel weet te pakken, dan evenaart hij Juan Manuel Fangio. Het zal hem een plekje hoger op de ladder van de beste coureurs aller tijden brengen. Over de livery kan men kort zijn: hetzelfde als in 2024.