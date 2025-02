Mysterieus McLaren hint op ingrijpende liverywijziging

Het team van McLaren laat de fans dromen van een speciale kleurstelling. Met een aantal geheimzinnige berichten op sociale media hinten ze op een donkere kleurstelling. Ze delen een foto van Lando Norris in een opvallende zwart racepak zonder sponsorstickers.

McLaren reed in de afgelopen jaren regelmatig met een speciale livery. Zo eerder het team Ayrton Senna in Monaco, kwamen ze met een speciale kleurstelling om het behalen van de Triple Crown te vieren en gingen ze samenwerkingen aan met sponsors. De papajakleuren verdwenen echter nooit van de designs, de huiskleur wordt steeds belangrijker voor de Britse regerend constructeurskampioen van de Formule 1.

MCL39

Vandaag zorgen ze voor opschudding bij de fans. Op sociale media deelden ze vanochtend een bijzonder filmpje met bewegende beelden en oranje en zwarte vakken. Het was een onduidelijke video, maar één ding werd wel duidelijk: de nieuwe wagen luistert naar de naam MCL39. Dat is geen verrassende naam, aangezien McLaren hiermee voortborduurt op een traditie van de afgelopen jaren. Een tweede aankondiging zorgde voor veel meer verbazing en opschudding bij de fans van het team.

Zwarte look

McLaren deelde namelijk ook een foto van Lando Norris in een opvallend racepak. De Britse titeluitdager staat tegen een zwart en oranje achtergrond, die lijkt op de achtergrond uit de eerder getoond video. Norris draagt op de foto een volledig zwart racepak, met alleen het logo van McLaren, zijn naam en zijn startnummer op de stof. Verder houdt hij zijn helm vast, waar ook geen sponsorstickers op te zien zijn. Bij de foto schrijft McLaren 'stealth mode activated'. Hiermee lijkt McLaren te hinten op een nieuw racepak. De kans is klein dat er geen sponsorstickers op zullen zitten bij de start van het seizoen, want de Britse renstal beschikt over een grote hoeveelheid teampartners. Ook in de afgelopen maanden sloten ze veel deals.