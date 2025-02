'Zuid-Afrika vraagt Red Bull om hulp in jacht op Grand Prix'

Het is geen geheim dat er veel interesse is in een plekje op de Formule 1-kalender. Meerdere landen, steden en circuits hebben hun plannen gedeeld. De interesse vanuit Zuid-Afrika is zeer serieus, en ze hebben nu aangeklopt bij onder meer Red Bull voor steun.

De Formule 1 wil graag een Grand Prix organiseren op het Afrikaanse continent. Tijdens het FIA-gala werd duidelijk dat Rwanda een serieuze poging gaat doen, terwijl er nog meer kapers op de kust liggen. Zuid-Afrika wil de Formule 1 namelijk gaan terughalen. Ze hebben al een aantal concrete stappen gezet, en het ministerie had een bid geopend voor partijen met interesse in het organiseren van de Grand Prix.

Kyalami

Vorige week werd duidelijk dat er tot nu toe drie partijen met interesse zijn. Het gaat om twee projecten in Kaapstad, maar hier beschikken ze nog niet over een echt circuit. De derde geïnteresseerde partij is de grootste kanshebber. Het gaat hier namelijk om het circuit van Kyalami. Minister van Sport, Kunst en Cultuur Gayton McKenzie lijkt fan te zijn van dit plan, maar er moet nog wel het één en ander gebeuren aan de baan.

Red Bull

Op de achtergrond is de Zuid-Afrikaanse minister in gesprek met meerdere potentiële sponsors. Het kost tientallen miljoenen om een Grand Prix te organiseren, en daarom wordt er gekeken naar mogelijke partners. Volgens het Zuid-Afrikaanse medium IOL voert Zuid-Afrika gesprekken met meerdere grote bedrijven. Het medium stelt dat er wordt gesproken met onder meer Heineken en Red Bull. Heineken is al aan de Formule 1 verbonden als partner, en is bij veel races te zien als sponsor langs de baan. Daarnaast zijn ze ook regelmatig titelsponsor van Grands Prix. Red Bull is met twee teams actief in de Formule 1, maar hun logo's zijn weinig te zien op de boarding rondom de circuits. Voor Zuid-Afrika is het weer een stap richting een plekje op de F1-kalender.