'Red Bull doorstaat belangrijke FIA-crashtest en plant shakedown'

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Oostenrijkse renstal wil dit jaar terugslaan, nadat het afgelopen seizoen niet goed verliep. Het lijkt erop dat Red Bull een aantal belangrijke stappen heeft gezet, en de shakedown heeft ingepland.

Red Bull begon vorig jaar als de grote favoriet aan het nieuwe seizoen. Met Max Verstappen boekten ze direct een aantal grote successen, maar al snel zakten de resultaten in. Verstappen veroverde nog wel de wereldtitel, maar in het constructeurskampioenschap zag het er iets minder rooskleurig uit voor Red Bull. Ze eindigden op de derde plaats, met een flinke achterstand op Ferrari en constructeurskampioen McLaren.

Crashtests gehaald

Red Bull aast op sportieve revanche, en ze willen stappen gaan zetten. Volgens PlanetF1 verlopen de werkzaamheden aan de nieuwe RB21 goed. Volgens het medium heeft Red Bull een aantal belangrijke mijlpalen in het voorseizoen bereikt. Red Bull zou namelijk de crashtests van de FIA hebben gehaald met de RB21. Hiermee zijn ze na Ferrari het tweede topteam dat deze belangrijke stap zet in de winter.

Shakedown

Volgens PlanetF1 is het ook al duidelijk wanneer de nieuwe auto van Max Verstappen en Liam Lawson voor het eerst de baan op gaat. Red Bull voerde in de voorgaande jaren een shakedown uit op het circuit van Silverstone. Door de bijzondere planning van de winter, zien de plannen er dit jaar iets anders uit. Aangezien Red Bull de nieuwe livery past laat zien tijdens het launch evenement van de F1 in Londen op 18 februari, zullen ze op een ander moment de baan opgaan. Volgens PlanetF1 voert Red Bull op 25 februari een shakedown uit met de RB21 op het circuit van Bahrein. Dit is één dag voor de start van de wintertest op hetzelfde circuit in Sakhir.