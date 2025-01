Trotse Brown verklaart comeback van oranje teamkleur

De populariteit van de Formule 1 is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Veel teams zijn op dat vlak flink gegroeid in de afgelopen jaren. Dat geldt ook voor McLaren, en CEO Zak Brown is zeer positief over de veranderingen van de afgelopen jaren.

McLaren werd afgelopen seizoen constructeurskampioen in de Formule 1. Het was een prachtige prijs voor het historische team. Ze moesten van ver komen, want na de tegenvallende samenwerking met Honda waren ze naar de bodem van de put gezakt. McLaren vormde zichzelf om van grijze muis naar een populaire papajakleurige renstal. De oude oranje kleur kwam terug, en het team kreeg weer kleur op de wangen.

Liberty Media

McLaren-CEO Zak Brown bedankt hier ook Formule 1-eigenaar Liberty Media voor. De Amerikaan stelt dat de sport steeds populairder is geworden in de afgelopen tijd. Tijdens een evenement van de zender CNBC op het World Economic Forum in Davos spreekt Brown zich uit: "Toen Liberty eigenaar werd van de sport, waren we niet zo goed in het focussen op de fan. Dat is waar het hele ecosysteem start. We willen een heel inclusief en warm team zijn. Daarom zijn we teruggekeerd naar onze iconische papajakleuren. De fans vertelden ons dat ze dat wilden zien."

Favorieten van de fans

Volgens Brown is het team van McLaren momenteel heel erg populair bij de fans van de Formule 1. De Amerikaan is daar trots op, en hij stelt dat het een belangrijke zaak is om dit goed vast te houden. Brown gaat enthousiast verder met zijn betoog over de huidige situatie: "We willen de favoriet zijn van de fans, en dat zijn we momenteel ook. We moeten dat ook blijven door mensen en coureurs te verwelkomen die heel erg warm zijn." McLaren gaat in het aankomende seizoen op jacht naar een nieuwe constructeurstitel.