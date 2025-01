Enthousiaste Brown kijkt uit naar 'episch' seizoen

Het team van McLaren gaat dit jaar hun constructeurstitel in de Formule 1 verdedigen. De Britse renstal zal het niet makkelijk gaan krijgen, want de onderlinge verschillen zijn waarschijnlijk niet zo groot. Zak Brown heeft veel zin in het nieuwe seizoen, en hij stelt dat ze er klaar voor zijn.

McLaren versloeg vorig jaar het team van Ferrari in de strijd om de constructeurstitel. Red Bull was eerder afgehaakt in de strijd om de titel, terwijl het team van Mercedes zich niet kon mengen in de strijd om het goud. Veel kenners denken dat deze vier teams de dienst gaan uitmaken in het komende seizoen. Dat zou dus betekenen dat het een zeer spannende strijd gaat worden waar veel mogelijk is.

Episch seizoen

McLaren-CEO Zak Brown heeft er veel zin in om weer de baan opgaan. De Amerikaan wrijft in zijn handen als hij het aanstaande seizoen bespreekt met CNCB op het World Economic Forum in Davos: "We zijn er klaar voor. Het gaat echt een episch seizoen worden. Er waren vorig jaar zeven verschillende coureurs die wonnen, uit vier verschillende teams. Drie teams streden voor de titel bij de constructeurs. Het zal alleen maar spannender worden, er komen schitterende tijden aan voor de Formule 1."

Positieve toekomst

Brown is zeer te spreken over de toekomst van de Formule 1. De Amerikaan ziet allerlei positieve zaken, en hij wil zijn enthousiasme graag delen met de rest van de wereld. Dat doet hij dan ook: "Wat de staat van onze sport betreft: alle races zijn uitverkocht, partners bieden zich aan, en Cadillac komt er ook bij in 2026. Dat wordt boeiend voor de fans, zoals elke keer als er een nieuwe coureur, een nieuw circuit, een nieuw team of een nieuwe krachtbron erbij komt. Het is altijd het uitkijken naar het nieuwe."