Verstappen moet opletten: Norris gaat voor wereldtitel

Lando Norris verloor vorig jaar de titelstrijd van Max Verstappen. De Nederlander was simpelweg te sterk, en Norris moest genoegen nemen met de tweede plaats. Verstappen is gewaarschuwd, want Norris wil aankomend seizoen vol voor de wereldtitel gaan.

Norris kende vorig jaar een goed seizoen in de Formule 1. Zijn team McLaren zette grote stappen, en ze grepen zelfs de constructeurstitel. Ook op persoonlijk vlak was het een goed seizoen voor Norris. Hij wist in Miami eindelijk een Grand Prix te winnen, en daar bleef het niet bij. In totaal wist hij vorig jaar vier races te winnen, en stond hij acht keer op de pole position. Verstappen bleek echter te sterk, en in de directe duels op de baan had Norris het zwaar.

Sterker terugkomen

Dit jaar wil Norris vol voor de wereldtitel gaan in de Formule 1. Verstappen is gewaarschuwd, en tijdens een evenement van Mastercard op het World Economic Forum in Davos spreekt Norris zich uit: "Hoe graag ik elk jaar ook de constructeurstitel wil winnen, het egoïstische is om het wereldkampioenschap te winnen. Daarvoor heb je een goed team nodig, en dat heb ik. Vorig jaar kwam ik dichtbij, ik lag nog steeds ver achter, maar ik kon er wel aan ruiken. Ik had het gevoel van 'oh ja, zo voelt dat dus'. Het lag binnen bereik. Dit jaar moet ik een aantal dingen fiksen, en sterker terugkomen, ik ben er klaar voor om dat te doen."

Relaxen

Norris stelt dat men bij McLaren niet achterover heeft geleund. De motivatie is hoog, en daar maakt Norris ook geen geheim van: "Bij elke atleet geldt, als het goed begint te gaan kan je relaxen, maar dan kan het ook snel weer bij je wegdrijven. Als team hebben we ons gerealiseerd dat nu we er zijn, dat we het makkelijk willen maken voor onszelf. We willen doorgaan, en we willen deze races makkelijk blijven winnen, en dat het niet zo moeilijk is als vorig jaar."