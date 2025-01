Racing Bulls blijft Tsunoda voorbereiden op Red Bull-kans

Yuki Tsunoda hoopte vorig jaar kans te maken op een zitje bij Red Bull. Die kans ging aan zijn neus voorbij, en Red Bull koos voor Liam Lawson. Bij Racing Bulls doen ze er echter alles aan om Tsunoda voor te bereiden op een plekje bij het grote topteam.

Tsunoda liet vorig jaar meerdere keren weten dat hij recht hoort te hebben op het Red Bull-zitje. Hij kende een goed seizoen, maar bij Red Bull wezen ze Liam Lawson aan als de opvolger van Sergio Perez. Dat betekent dat Tsunoda dit jaar zijn vijfde seizoen voor het zusterteam van Red Bull gaat rijden. De kans is zeer klein dat hij in de toekomst in aanmerking komt voor een zitje bij Red Bull.

Vooroordelen

Bij Racing Bulls hebben ze veel vertrouwen in Tsunoda. Dat geldt ook voor racing director Alan Permane. Hij geeft in gesprek met Motorsport.com toe dat hij eerst wat vooroordelen had over Tsunoda: "Ik moet toegeven dat ik me daar schuldig aanmaakte toen ik binnenkwam bij het team. Ik weet niet of hij dit jaar een stap vooruit heeft gezet, want ik heb niets om dit mee te vergelijken. Natuurlijk zijn er inconsistenties die hij moet aanpakken, er zijn genoeg dingen die hij kan verbeteren. Hij weet waar hij aan moet werken."

Feedback

Permane stelt dat Tsunoda het zeker niet slecht doet. De racing director legt uit wat Tsunoda allemaal doet: "Je kan horen dat hij gefrustreerd raakt als hij dit soort fouten maakt, maar de snelheid is er, daar bestaat geen twijfel over. Hij is heel erg snel en zijn feedback is geweldig, dat geldt ook voor zijn Engels. Ik weet niet of dat een beperking was, maar ik zie nu geen beperkingen meer, en het is een genot om met hem te werken."

Doel

Bij Racing Bulls willen ze Tsunoda nog altijd voorbereiden op een kans bij Red Bull. Permane vindt dit niet meer dan logisch, en hij stelt dat ze moeten mikken op promotie: "Ik zou superblij zijn als ik hem al voor één procent kan helpen hierbij. Niets zou mij blijer maken om hem op een niveau te krijgen waar hij naar een topteam kan overstappen, Red Bull. Dat zou terecht zijn doel moeten zijn en dat zou ook ons doel moeten zijn. Eén van de doelen van dit team, en het is niet meer het enige doel, is het ontwikkelen van talent. Als we hem kunnen opleiden tot een racewinnaar, dan zou dat fantastisch zijn."