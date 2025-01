Kersvers Alpine-reserve blijft dromen van F1-debuut

Ryo Hirakawa werd eerder dit jaar gepresenteerd als reservecoureur van Alpine. Het was een verrassend bericht, want de Japanner werd niet in verband gebracht met de Franse renstal. Hirakawa is ambitieus, en hij blijft dromen van een debuut in de Formule 1.

Hirakawa is een grote naam in de enduranceracerij. Als fabriekscoureur van Toyota wist hij al veel successen te boeken in het WEC. Toch is de Formule 1 geen onbekende wereld voor hem. Hij was geruime tijd verbonden aan McLaren als reservecoureur, en eind vorig jaar reed hij de post season test in Abu Dhabi voor Toyota-partner Haas. Enkele dagen daarvoor had hij de eerste vrije training voor McLaren gereden.

Bij Alpine is hij de derde reservecoureur naast Paul Aron en Franco Colapinto. Hirakawa mag in Suzuka een training gaan rijden, en zijn Formule 1-droom blijft springlevend, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "Ik was niet tevreden met het enkel rijden van VT1 in Abu Dhabi. Het ultieme doel is om als fulltime coureur actief te zijn in de Formule 1." Bij Toyota steunen ze hem: "Bij Alpine waren ze op zoek naar een snelle rijder. Mijn prestaties in Abu Dhabi en het WEC hebben geholpen bij hun evaluatie. De sleutel was Toyota-voorzitter Akio Toyoda. Hij vindt dat ik een permanent F1-zitje moet nastreven. We hebben diverse opties afgewogen en we hebben besloten dat Alpine het beste past. Als de kans komt, dan grijp ik die en ga ik racen."

Bij Alpine lijken zijn kansen echter klein te zijn. Jack Doohan staat nu al onder druk, en Colapinto lijkt de beste vervanger te zijn. Hirakawa geeft echter niet op: "Met elke sessie in een Formule 1-wagen, voel ik meer vertrouwen. In Abu Dhabi noteerde ik aardige rondetijden, ondanks mijn beperkte ervaring met de McLaren. Mijn optreden tijdens de Haas-test werd ook goed ontvangen. Hoewel ik nog niet bekend ben met de Alpine, heb ik er vertrouwen in dat ik mezelf snel kan aanpassen. Suzuka wordt cruciaal, daar wil ik een sterke prestatie neerzetten."