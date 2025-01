'Audi zet volgende stap richting F1-debuut'

Het fabrieksteam van Audi zal in 2026 als fabrieksteam toe gaan treden tot de Formule 1. De Duitse autogigant was op de achtergrond al volop bezig met de voorbereidingen en heeft nu een volgende stap richting hun F1-debuut gezet. Audi heeft het team van Sauber namelijk volledig overgenomen.

In 2022 werd bekend dat het team van Sauber vanaf 2026 - wanneer de nieuwe reglementen van kracht zullen worden in de Formule 1 - door het leven zal gaan als het fabrieksteam van Audi. De Duitse autofabrikant nam in 2023 al 25 procent van de Sauber-aandelen over, maar het was lange tijd de vraag hoe groot het Audi-belang in Sauber zou gaan worden.

In eerste instantie leek het erop dat Audi 75 procent van de aandelen zou overnemen, maar begin vorig jaar bleek het daar toch niet bij te blijven. De Duitse autogigant maakte namelijk bekend dat ze Sauber volledig over zouden gaan nemen. Die overname is nu een feit, zo meldt Auto, Motor und Sport.

"De volledige overname van Sauber Holding AG door Audi AG werd zoals gepland in januari 2025 afgerond. Audi zette daarmee kort na de jaarwisseling de volgende belangrijke stap op weg naar de Formule 1. Audi had eerder een minderheidsbelang in Sauber Holding AG ", zo vertelde een woordvoerder van Sauber tegenover AMuS. Met de overname zou een bedrag van 600 miljoen euro gemoeid zijn.

Dit nieuws volgt op het nieuws van eind vorig jaar, toen bekend werd dat Audi ervoor gekozen heeft om aandelen te verkopen aan de Qatar Investment Authority (QIA), het staatsinvesteringsbedrijf van het land. QIA sprak zelf van een significant minderheidsbelang, wat dus betekent dat ze als partner aan Audi verbonden zijn.

Jonathan Wheatley

Dat het Sauber F1-team nu dus volledig in handen is van Audi, volgt op het andere goede nieuws dat eerder Audi deze week kreeg. Jonathan Wheatley, die tot eind vorig jaar werkzaam was als sportief directeur van Red Bull en vanaf 2026 als teambaas van Audi aan de slag zou gaan, zal eerder gaan beginnen bij het team dat aankomend seizoen nog door het leven zal gaan als Sauber.

Teamvertegenwoordiger Alunni Bravi vertrekt eind deze maand namelijk bij het team, waardoor het er eventjes op leek dat Sauber zonder teambaas zou komen te zitten. Maar Wheatley, die nu nog in gardening leave zit, zal vanaf april aan de slag kunnen, nadat Red Bull hiervoor toestemming heeft gegeven.