Nederlands autosporttalent ook in 2025 actief in Spaans F4-kampioenschap

De 16-jarige René Lammers maakte afgelopen jaar zijn autosportdebuut. De coureur van MP Motorsport nam deel aan het Spaanse Formule 4-kampioenschap en eindigde tijdens zijn debuutjaar op de dertiende plaats in het klassement. Ook in 2025 zal het Nederlandse autosporttalent voor MP Motorsport uitkomen, en doet dat opnieuw in het Spaanse F4-kampioenschap.

René Lammers, de zoon van voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers, timmert al aan tijdje aan de weg. De jongeling wist meerdere prestigieuze kartkampioenschappen op zijn naam te schrijven. Zo won hij onder meer in 2023 op dominante wijze het Europees kampioenschap.

Het Nederlandse racetalent, die ook runner-up was in het WK karten, reed zich zodoende in de spotlights en maakte zelfs kans op een plekje in de Ferrari Driver Academy. Hij deed eind 2023 mee aan de talentendagen van de Italiaanse renstal, maar tot een contract kwam het uiteindelijk niet.

Wel mocht Lammers afgelopen jaar zijn debuut in de autosport maken. De inmiddels 16-jarige rijder uit Zandvoort reed voor het Nederlandse MP Motorsport in het Spaanse Formule 4-kampioenschap. Hij maakte indruk met een derde plaats in Aragon, maar kwam in het kampioenschap niet verder dan 55 punten, wat een dertiende plaats in het eindklassement en een negende plaats bij de debutanten opleverde.

Lammers verlengt contract bij MP Motorsport

Gisteren werd bekend dat het Nederlandse autosporttalent zijn contract bij MP Motorsport heeft verlengd. De zoon van Jan Lammers zal hierdoor ook in 2025 voor het Nederlandse raceteam gaan uitkomen in het Spaanse Formule 4-kampioenschap.

Lammers geeft in het persbericht van MP Motorsport aan erg uit te kijken naar zijn tweede jaar in het Spaanse F4-kampioenschap. "Mijn eerste jaar in de Spaanse F4 was een enorme leerervaring", zo begint de 16-jarige. "Single-seater racing is heel anders dan karten, maar met de steun van MP Motorsport heb ik me als coureur kunnen ontwikkelen. Ik kijk ernaar uit om in 2025 bij het team te blijven, terwijl we samenwerken om de volgende stap te zetten en sterkere resultaten te behalen. Ik ben er klaar voor om te laten zien wat ik heb geleerd en om te blijven verbeteren."