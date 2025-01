Megacrash schudde Red Bull wakker: "Draait om mensenlevens"

Max Verstappen en Red Bull Racing zijn al jaren succesvol in de Formule 1. Verstappen veroverde zijn eerste wereldtitel in 2021, waar hij Lewis Hamilton versloeg na een zwaar duel. Red Bull-monteur Ed Hemsworth stelt dat hij er tijdens dat seizoen achter kwam dat er tijdens de Formule 1 mensenlevens op het spel staan.

Red Bull had het vorig jaar redelijk zwaar in de Formule 1. Ze verloren hun constructeurstitel, maar met Verstappen werden ze wel weer wereldkampioen. Het was zijn vierde wereldtitel op rij, en daar was men zeer trots op. Red Bull wil dit jaar sportieve revanche gaan nemen, en ze azen op nieuwe successen. Ed Hemsworth hoopt daar ook een belangrijke rol bij te kunnen spelen. In de afgelopen jaren beheerde hij de onderdelenvoorraad, en vanaf dit jaar is hij de Race Team Coordinator.

2021

Hemsworth reist sinds 2021 met Red Bull de wereld rond. Dat jaar belandde hij met Red Bull in de titelstrijd met Mercedes en Lewis Hamilton. In een interview met Motorsport.com laat hij weten dat hij direct met zijn neus in de boter viel: "Ik was nog een groentje, en had nog niet volledig door hoe alles werkte bij de races. Maar ik moest het me allemaal snel eigen maken, want we waren in gevecht met Mercedes."

Vreselijke crash

De gebeurtenissen in 2021 maakten veel indruk op Hemsworth. Vooral de crash van Verstappen in Silverstone zal hij niet snel meer vergeten: "Het was de vreselijkste crash die iedereen in het team ooit had gezien. Als je dan vervolgens de onderdelen bij elkaar veegt van de auto waarin jouw coureur net heeft gezeten, dan realiseer je je maar al te goed dat het geen kinderspel is waarmee we ons bezighouden. Het is geen computerspelletje waarbij je op de resetknop drukt als het een keertje misgaat. Er staan mensenlevens op het spel."