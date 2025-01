Wat zijn de mogelijkheden voor Sergio Perez?

Sergio Perez rijdt dit jaar niet in de Formule 1. De Mexicaan vertrok eind vorig jaar bij Red Bull na een teleurstellend seizoen, en hij heeft nu geen zitje. Hij wil nu vooral tijd doorbrengen met zijn familie, maar wat zijn de opties voor Perez voor de toekomst?

Het was voor niemand een verrassing dat Red Bull vorige maand besloot om niet langer door te gaan met Perez. Hij kende een rampzalig seizoen waarin hij niet wist te overtuigen. Zijn achterstand op Max Verstappen was te groot, en er was geen stijgende lijn zichtbaar. Dit jaar zullen we hem niet terugzien in de Formule 1.

Of Perez gaat terugkeren, is nog onduidelijk. Na een paar weken vol stilte sprak hij zich afgelopen weekend weer uit tijdens een evenement in de Mexicaanse stad León: "Het is nog te vroeg om een ​​antwoord te geven op de vraag of ik van plan ben terug te keren naar de Formule 1. Alles gebeurde heel snel aan het einde van vorig seizoen en ik had niet verwacht dat ik het team zou verlaten." Mocht Perez terugkeren, dan zijn er meerdere opties.

Cadillac

Perez heeft het geluk dat er volgend jaar elf teams op de grid staan. Het team van Cadillac gaat debuteren, en ze zijn nog op zoek naar coureurs. Het zou de perfecte plek zijn voor Perez, want het Amerikaanse team zal zonder al te grote verwachtingen aan het jaar beginnen. Ze willen graag aan de start verschijnen met een Amerikaans talent én een ervaren coureur. De in Latijns-Amerika populaire Perez past in dat plaatje, en hij brengt ook veel sponsorgeld mee.

Bizarre comeback

Een terugkeer naar Red Bull Racing lijkt uitgesloten, maar als er nood aan de man is kan er van alles gebeuren. Red Bulls zusterteam Racing Bulls beschikt met Yuki Tsunoda en Isack Hadjar over twee coureurs die direct onder druk staan. Tsunoda wil nog één keer laten zien dat hij echt een topcoureur is, terwijl Hadjar zich moet gaan bewijzen. Met Arvid Lindblad loopt er een toptalent warm achter de schermen, terwijl het ook niet uitgesloten is dat beide coureurs moeten vertrekken. Als het dan heel raar loopt, kan een Daniel Ricciardo-scenario tot de mogelijkheden behoren voor Perez.

Formule E

De toekomst van Perez hoeft echter niet in de Formule 1 te liggen. Er zijn nog veel meer andere klassen die interessant kunnen zijn. Eén mogelijke plek is in ieder geval duidelijk. Perez’ vader Antonio Perez Garibay ziet zijn zoon wel rijden in de Formule E. Perez Garibay was afgelopen weekend aanwezig bij de EPrix in Mexico-Stad, en daar sprak hij zich zeer enthousiast uit over de klasse. Formule E-kopstuk Alberto Longo zette de deur voor Perez vorig jaar al wagenwijd open.

Pensioen

Een andere mogelijkheid, is dat Perez zijn helm definitief aan de wilgen hangt. Sinds 2011 heeft Perez elk seizoen in de Formule 1 gereden, en dat eist zijn tol. Perez is vader van vier jonge kinderen, en momenteel brengt hij veel tijd door met zijn gezin. Hij heeft een succesvolle loopbaan achter de rug, waarin hij de constructeurstitel wist te veroveren met Red Bull, en hij in 2021 een sleutelrol speelde bij de wereldtitel van Verstappen. Hij heeft genoeg bereikt, en een pensioen zou niet vreemd zijn.