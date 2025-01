Lawson schuldbewust: "Ik bevond me in een unieke positie"

Liam Lawson mag zich dit jaar laten zien bij het grote Red Bull Racing. Hij kreeg vorig jaar een aantal races de kans om zich te bewijzen, en hij ging alle duels vol aan. Het zorgde voor irritatie bij zijn rivalen, en Lawson kijkt daar nu kritisch op terug. Hij stelt dat hij onder druk stond.

Lawson volgt Sergio Perez op bij Red Bull. De Nieuw-Zeelander vocht vorig jaar een aantal zeer felle duels uit met Perez, wat zelfs voor schade zorgde. Perez was niet blij, en ook bij Red Bull vonden ze dat niet heel leuk. Lawson haalde zijn schouders op, en dat had hij eerder ook al gedaan na een aanvaring met Fernando Alonso. Ook de ervaren Spanjaard was niet zo blij met Lawsons gedrag in de duels.

Unieke posities

Lawson kijkt nu terug op die duels met de ervaren mannen. Hij heeft er gemengde gevoelens over. In gesprek met het Nieuw-Zeelandse medium Stuff is hij duidelijk: "Ik bevond me in een unieke positie. Ik had vijf of zes races, en in die stint moest ik bewijzen dat ik een Formule 1-zitje verdiende. Of dat nu bij VCARB of bij Red Bull was, dat was gewoon alles waar ik de kans voor kreeg."

Druk

Lawson begrijpt dat de andere coureurs niet altijd blij met hem waren. De Nieuw-Zeelander wijst naar het feit dat hij onder grote druk stond: "Deze jongens, vooral Fernando, racen al heel erg lang. Dus ik ging er vol voor en haalde het maximale uit elke ronde die ik in de auto mocht rijden. Het was niet mijn bedoeling om hem kwaad te maken, maar ik racete tegen hem zoals ik tegen alle mensen race. Ik probeerde er het meeste uit te halen. Misschien zorgde het feit dat ik onder druk stond, dat ik wist wat er op het spel stond, ervoor dat het niet mijn beste momenten waren. Maar ik leer er ook altijd van."