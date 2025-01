Toyota onderzoekt toch mogelijkheid voor terugkeer in F1

Nadat Haas en Toyota vorig jaar bekendmaakten dat ze een technische samenwerking aangaan, gaf het Japanse automerk direct aan dat ze naast deze samenwerking geen plannen hadden om terug te keren in de koningsklasse. Masaya Kaji, topman van Toyota Gazoo Racing, heeft nu toch gehint op een mogelijke terugkeer van Toyota als fabrieksteam.

Toyota en het Formule 1-team van Haas kondigden vorig jaar aan dat ze gaan samenwerken. Het gaat om een technische samenwerking, waarbij de Amerikaanse renstal en de Japanse autofabrikant kennis en resources gaan uitwisselen. Beide partijen zullen hiervan moeten gaan profiteren. Ook zal Haas gebruik gaan maken van de windtunnel in Keulen van het Japanse automerk. Deze werd eerder ook al gebruikt door McLaren.

Het betekent dat Toyota weer terugkeerde in de Formule 1. Eerder waren de Japanners van 2002 tot en met 2009 ook al actief in de koningsklasse van de autosport, toen als constructeur. Ze behaalden drie pole positions en beleefden hun beste jaar in 2004. Met coureurs Jarno Trulli en Ralf Schumacher werd Toyota destijds vierde in het constructeurskampioenschap. Na het seizoen 2009 stapten ze echter uit de koningsklasse vanwege de economische crisis en het feit dat ze niet wisten te winnen op het circuit.

Toyota bestudeert F1-technologie

De samenwerking met Haas leek een opmaat te kunnen zijn voor een officiële terugkeer in de Formule 1, maar volgens Toyota waren er geen plannen om als team terug te keren in de sport. Echter heeft Masaya Kaji, directeur van de wereldwijde motorsportafdeling van Toyota Gazoo Racing, in gesprek met Autosport.com toch gehint op een eventuele terugkeer in de koningsklasse als fabrieksteam.

"We bestuderen natuurlijk de technologieën voor 2026 en zelfs de huidige technologieën", vertelt Kaji. "Ik heb het gevoel dat we langzaam die kant opgaan. We bevinden ons nog niet in een stadium waarin we al onze middelen zullen gaan inzetten [voor een volledige F1-terugkeer]. Wat er na 2030 gebeurt, is nog onzeker. We werken aan verschillende nieuwe technologieën, dus of onze vector overeenkomt met F1, valt nog te bezien."

"Dan konden we kiezen welke coureur we in de auto zetten"

Toch sluit de Toyota-topman niks uit. "Als we ons eigen team hadden, konden we kiezen welke coureurs we in de auto zetten", aldus Kaji. "In die zin zou het ons inderdaad dichter bij het plaatsen van coureurs in de Formule 1 brengen. Maar realistisch gezien moeten we evalueren hoeveel geld en hoeveel personeelsleden nodig zouden zijn om dat te realiseren.

"Voorlopig is het belangrijk om partnerschappen op te bouwen, zoals met Haas, en met verschillende teams samen te werken. We zijn niet in een stadium om over die stappen heen te springen. We moeten ons concentreren op wat we nu zouden moeten doen."