Ben Sulayem komt met vreemde uithaal naar Britse Grand Prix

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft weer voor ophef gezorgd. De spraakmakende president zorgde in de afgelopen maanden voor veel relletjes, en nu is hij weer duidelijk. Hij haalt dit keer hard uit naar de Britse media, en hij komt met een sneer naar de Britse Grand Prix.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA, en hij zorgde voor veel ophef. Zijn aanpak viel niet goed bij iedereen, en begin vorig jaar werd er zelfs een onderzoek geopend naar zijn gedrag. Hij had zich mogelijk bemoeid met de uitslag van een race, maar hij werd vrijgesproken. Aan het einde van het jaar werden de statuten aangepast, waardoor zo'n onderzoek niet meer nodig is. Daarnaast zorgde hij vorig jaar voor frustratie bij de coureurs met zijn uitspraken over het taalgebruik over de boordradio.

Media

Ben Sulayem trekt zich niet zoveel aan van de kritieken. Ook nu haalt hij weer hard uit, ditmaal naar de media. Hij was op bezoek in het bivak van de Dakar Rally in Saoedi-Arabië, en daar sprak hij zich fel uit bij Motorsport.com: "Drie jaar lang is er kritiek op mij. Kan mij dat iets schelen? Ben ik verkozen om te luisteren naar de media? Nee. Ik vind de goede media prima, de positieve media, en misschien maak ik een fout, en dan kan je me bekritiseren op een objectieve manier."

Britse Grand Prix

Ben Sulayem gaf eerder ook al aan dat hij het gevoel heeft dat hij oneerlijk wordt behandeld. Als hij hiernaar wordt gevraagd, reageert hij weer fel: "Oneerlijk. Maar de wereld is oneerlijk. Saoedi-Arabië heeft veel geherinvesteerd." De FIA-president komt daarna met een ietwat verwarrende sneer naar de Britse Grand Prix: "Als je kijkt naar sommige Britse media, ze hebben zich gekeerd tegen Saoedi-Arabië en mij. Maar ik wil één ding zeggen, ga kijken naar de Britse Grand Prix. Is het de Britse Grand Prix? Nee, het is de Qatar Airways British Grand Prix. Alsjeblieft, verwijder het budget, verwijder het geld." Het was niet helemaal duidelijk waar Ben Sulayem op doelde.