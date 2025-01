De 18-jarige Andrea Kimi Antonelli staat aan de vooravond van zijn debuutseizoen in de Formule 1. Volgens criticasters is de overstap naar de koningsklasse te vroeg voor de jonge Italiaan, maar daar gaat voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen niet in mee. Volgens hem is de overstap niet te vroeg, maar zal Antonelli er wel direct moeten staan.

Andrea Kimi Antonelli wordt gezien als één van de grootste talenten in de autosport. De pas 18-jarige Italiaan doorliep, nadat hij dertien titels won in de karting, in een aantal jaar de juniorenklassen. En dat was zeker niet zonder succes. De Mercedes-junior won het Duitse en Italiaanse Formule 4-kampioenschap, het Formula Regional Middle East Championship en het Formula Regional European Championship by Alpine.

Het zorgde ervoor dat Mercedes hem direct promoveerde naar de Formule 2. In de opstapklasse maakte hij afgelopen jaar indruk met zijn dominante sprintzege op een kletsnat Silverstone en zijn overwinning tijdens de hoofdrace op de Hungaroring. Daarnaast maakte hij ook nog enkele fouten, waardoor er niet meer inzat dan een zesde plaats in het kampioenschap.

Grote schoenen vullen

Ondanks die foutjes durfde Mercedes het aan om Antonelli na één jaar in de Formule 2 meteen te promoveren naar de Formule 1. De Italiaan, die vanwege zijn uitstekende prestaties in de juniorenklasse al bestempeld wordt als een toekomstig Grand Prix-winnaar en wereldkampioen, wordt de nieuwe teamgenoot van George Russell bij het team van Mercedes, waar hij grote schoenen zal moeten vullen. De man uit Bologna is namelijk de vervanger van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, die de overstap heeft gemaakt naar Ferrari.

Niet alleen het vervangen van Hamilton, maar ook zijn goede prestaties in de juniorenklassen en het moeten presteren in een topteam zullen de druk alleen maar verhogen voor de pas 18-jarige. Dat de druk er vol op staat, werd tijdens in Monza ook al duidelijk. Tijdens dat raceweekend mocht Antonelli zijn Formule 1-debuut maken en hij plantte zijn bolide na een aantal minuten - doordat hij simpelweg te hard pushte - al in de muur.

"Dat heb je ook met Max gezien"

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat criticasters zich afvragen of de stap naar Mercedes niet te vroeg komt. Volgens voormalig Formule 1-coureur Michael Bleekemolen, die in 1978 ook een grote stap maakte door van de Formule 3 naar de Formule 1 over te stappen, is het helemaal niet te vroeg.

"Nee hoor, absoluut niet. Als iemand het talent heeft, - en ik denk dat dat talent bij hem te zien - dan gaat dat gewoon. Dat heb je ook met Max gezien", vertelt de 75-jarige in een exclusief interview met GPToday.net. "Te vroeg wordt altijd zo snel gezegd, dat zijn van die media-uitspraken. Soms moet een coureur gewoon leren. Al zal hij dat wel snel moeten doen, want je moet er gewoon in één keer staan."

"Dat kan allemaal best veel en lastig zijn voor een jonge coureur"

Dat zal Antonelli ook zeker moeten doen, want de verwachtingen bij het team van Mercedes, dat tussen 2014 en 2021 achtmaal de constructeurs- en zeven keer de rijderstitel won, zijn altijd hoog. Dat snelle leren zal volgens de voormalig coureur van ATS echter niet gemakkelijk zijn voor een achttienjarige, omdat er tijdens de weekenden veel op hem af zal komen.

"Ja hij gaat op veel nieuwe circuits komen en moet nog leren hoe sommige zaken binnen het team werken, dus dat kan allemaal best veel en lastig zijn voor zo'n jonge coureur", stelt de Amsterdammer. "Zeker die nieuwe circuits leren kennen, kan best een zware job zijn. Je moet alles van de baan in korte tijd leren, je moet de auto goed afstellen en daar de fijne kneepjes van leren, en dat moet allemaal gelijk gebeuren."

Testdagen

Bleekemolen stelt dan ook dat de testdagen van cruciaal belang zullen zijn voor de kersvers Mercedes-rijder. "Normaal heb je – als er geen sprintrace is – drie vrije trainingen, maar kijk maar hoe vaak ze weer naar binnen rijden. Ze rijden gewoon niet veel. Dus die paar testdagen die ze hebben, moeten de nieuwe coureurs echt gebruiken om de auto te leren kennen. Na die testdagen moet je meteen presteren en dat kan heel lastig zijn voor een nieuweling."

De 75-jarige haalt voormalig AlphaTauri-coureur Nyck de Vries als voorbeeld aan dat het avontuur in de koningsklasse voor coureurs ook snel over kan zijn wanneer een rijder niet snel leert. "Nyck de Vries is daar een goed voorbeeld van. Hij had veel tijd nodig om te leren en dat heeft hem uiteindelijk genekt in de Formule 1. Nyck reed daarvoor in de Formule Renault en in de Formule 2 onder andere, en bij hem duurde het allemaal een jaar of twee voordat hij kon scoren. Dan kom je er niet, want je moet er meteen staan."