De Formule 1 heeft net haar 75e seizoen in haar geschiedenis afgerond. Gedurende die 75 jaar zijn er maar liefst 778 coureurs geweest die een race hebben gereden in de koningsklasse van de autosport. Fernando Alonso heeft nog altijd de meeste races achter zijn naam staan (401), maar er zijn ook rijders die slechts één Grand Prix hebben gereden. Een van deze rijders is de Nederlander Michael Bleekemolen. GPToday.net sprak met hem over zijn F1-avontuur. In dit eerste deel gaat het over zijn tijd bij RAM Racing.

Michael Bleekemolen presteerde aan het einde van de jaren ’70 op de toppen van zijn kunnen. Nadat de in Amsterdam geboren coureur in de internationale kartsport enkele successen kende, stapte hij in 1976 over naar het Nederlandse Formule Ford-kampioenschap. In dat kampioenschap schitterde Bleekemolen en hij won direct de titel. Het zorgde ervoor dat hij op de radar verscheen van enkele Formule 1-teams.

Test op Goodwood

Hij moest even wachten op zijn kans, maar in de zomer van ’77 kwam die er dan eindelijk. Hij werd gebeld door John Macdonald van het RAM Racing Team en Bleekemolen mocht in één van zijn March-auto’s testen op het circuit van Goodwood. De destijds 27-jarige Nederlander hoefde daar geen seconde over na te denken en wilde die kans met beide handen aangrijpen. Hij kan die dag nog zo voor de geest halen.

“Ik weet dat ik het voor het eerst instapte in Goodwood, samen met Boy Hayje. En het ging zo onwijs goed. Ik weet de tijden zelfs nog. Boy had 1.11.4 gereden, en ik ga zitten en ik rijd binnen vijf ronden een 1.10.8. Maar toen werd ik plots binnengeroepen”, herinnert de 75-jarige zich, die destijds onwijs veel indruk maakte. “Dus John Macdonald, die halve gek, die zegt: ‘Do you want to kill yourself?’ Ik antwoorde: ‘No, maybe another time, another day, but not today.’ En daarop antwoordde hij: ‘No, you are too fast.’ Maar ik nam helemaal geen risico in mijn optiek. Want ik crashte ook niet. Ik ben misschien één keer gespind tijdens mijn Formule 1-avontuur.”

"Als je dood wil, moet je hierin gaan rijden"

Bleekemolen maakte zelfs zoveel indruk op alle aanwezigen dat hij namens RAM Racing deel mocht nemen aan de Grand Prix van Nederland van dat jaar. In eerste instantie was er slechts één auto beschikbaar, die van Hayje, maar met behulp van Bernie Ecclestone - die steeds meer invloed kreeg via de FOCA (Formula One Constructors Association) - werd er een tweede auto geregeld. Hij mocht op de dinsdag voor de race dan ook deelnemen aan de pre-kwalificatie, maar dat werd hem sterk afgeraden door een collega-coureur. “Rolf Stommelen heeft nog een paar ronden in die auto gereden op Zandvoort op de dinsdag voor de Grand Prix. En die zei: ‘Als je dood wil, moet jij hierin gaan rijden. Niet te rijden in die auto.’ Maar ja, toen had ik nog niet gezien dat die popnagels eerder waren gescheurd.”

Kwajongens gooien steen op de baan

Ondanks de woorden van Stommelen besloot Bleekemolen om ‘gewoon’ deel te nemen aan de pre-kwalificatie op zijn thuiscircuit. “Ja, ik stapte gewoon in. Maar weet je wat veel enger was? Ik was op die dinsdag aan het rijden en ik kom bij de razendsnelle bocht Tunnel Oost, waar dus Roger Williamson en Piers Courage verongelukt zijn, en er ligt gewoon een steen op het circuit. Die auto was al niet zo hoog, dus dat had helemaal fout kunnen gaan. Maar ik zag dat ding gelukkig op tijd, dat was mijn geluk. Ik zag namelijk iets zitten, dacht eerst een beest ofzo. Ik ging meteen van mijn gas. Dus dat is mijn redding geweest, dat ik niet toevallig net even naar de toeren zat te kijken”, haalt de Amsterdammer opgelucht adem. Hij weet ook hoe de steen er beland is. “Ik ben aan de kant gestopt. En de mensen naast het circuit gingen kijken en zagen allemaal kinderen in de duinen wegrennen. Dus die hadden als kwajongens even die baksteen op de baan gegooid. Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren, die hebben zich niet gerealiseerd wat er kon gebeuren.”

"Hoe kun je daar nou iemand mee de weg op sturen?"

Bleekemolen kwam dan ook niet door de pre-kwalificatie, maar kreeg toen opnieuw hulp van Ecclestone. De Brit adviseerde de Nederlander om een advocaat te nemen, aangezien de pre-kwalificatie niet goed gedefinieerd was in de reglementen, waardoor hij op zaterdag weer kon deelnemen aan de kwalificatie. Maar de ‘levensgevaarlijke’ March gooide opnieuw roet in het eten. “Die March die ik kreeg, daar was Mikko Kozarowitzky eerder dat jaar tijdens de Grand Prix van Zweden mee gecrasht. Op een gegeven moment zag ik dat Macdonald een schokdempersteun hoger had gezet, omdat de popnagels uit het chassis waren gescheurd. Hij had er gewoon maar wat mee gedaan. Maar het was zo gevaarlijk, want ik kon dat rechterwiel gewoon optillen. Dat leunde niet eens op de weg. Ik dacht: ‘Jezus, hoe kun je daar nou iemand mee de weg op sturen?’ Levensgevaarlijk. Dus ik loop naar die auto toe op vrijdag, en ik zeg: ‘John, have a look at my pick-up point.’ En hij zei: ‘You superstar, en bloody this en fuck this.”

Kwalificeren voor de Grand Prix zat er voor de Formule Ford-kampioen dan ook niet in, maar zijn genoegdoening kwam na de kwalificatie. “Op zaterdagmiddag na de kwalificatie werd die oplichter van een Macdonald spartelend tussen twee agenten geboeid en afgevoerd. Ik had daar niks mee te maken, maar hij had weer een ander opgelicht.”