Tsunoda: "Meeste teams zullen geen grote stap maken met 2025-bolide"

Yuki Tsunoda hoopte het Red Bull-zitje naast Max Verstappen te krijgen, maar kreeg te horen van het team uit Milton Keynes dat zij de voorkeur gaven aan Liam Lawson. Hierdoor zal de Japanner zijn vijfde seizoen ingaan bij Racing Bulls. Maar wat verwacht hij van het Formule 1-seizoen 2025?

Visa Cash App RB kende een wisselvallig 2024-seizoen. Het Italiaanse team begon matig met nul punten uit de eerste twee races, maar daarna ging het lopen. Daniel Ricciardo en vooral Yuki Tsunoda scoorden veel punten, waardoor de formatie uit Faenza op een knappe zesde plaats in het kampioenschap stond na negen Grands Prix.

De Grand Prix van Spanje zorgde echter voor een ommekeer. Een upgradepakket die het team op aerodynamisch vlak vooruit moest helpen, werkte niet en zorgde ervoor dat VCARB vanaf de Grand Prix van Spanje (de tiende race van 2024) tot en met en de Grand Prix van Mexico (de twintigste race van 2024) slechts acht punten scoorde, waardoor concurrenten Haas en Alpine steeds dichterbij en vervolgens zelfs voorbij gingen aan VCARB in het constructeurskampioenschap. Een achtste plaats in kampioenschap voor de teams was dan ook het maximaal haalbare.

Tsunoda nog altijd bij Racing Bulls

In 2025 hoopt het zusterteam van Red Bull Racing - dat vanaf aankomend seizoen door het leven zal gaan als Visa Cash App Racing Bulls, of kortweg Racing Bulls - met debutant Isack Hadjar en de ervaren Yuki Tsunoda voor een beter resultaat te gaan.

Voor Tsunoda, die qua puntenfinishes (9) zijn beste F1-seizoen achter de rug heeft, wordt het alweer zijn vijfde jaar bij het opleidingsteam van Red Bull Racing. De Japanner hoopte de overstap te kunnen maken naar Red Bull, maar dat team gaf de voorkeur aan Liam Lawson.

"Hopelijk kunnen we een goede auto creëren met updates"

Ook de 24-jarige uit Sagamihara hoopt op een beter jaar voor Racing Bulls dan in 2024. Maar wat kunnen we volgens hem verwachten van het team uit Faenza in 2025, wat alweer het vierde en tevens laatste jaar wordt met de huidige ground effect-reglementen?

"Ik denk dat de meeste teams in 2025 geen grote stap zullen maken met auto, omdat we de afgelopen jaren met deze auto hebben geracet", vertelde de RB-rijder tegenover Motorsportweek. "De meeste teams brachten afgelopen seizoen veel upgrades en ik denk dat het punt is bereikt dat de meeste teams - zelfs als ze upgrades hebben - slechts kleine stappen vooruit zullen zetten. Dus hopelijk kunnen we een goede auto bouwen, een goede auto creëren met upgrades en hopelijk kunnen we in 2025 weer een goede start maken."