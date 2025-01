Antonelli onder druk: "Bottas is een soort vangnet"

Andrea Kimi Antonelli maakt dit jaar zijn debuut in de Formule 1. De piepjonge Italiaan gaat rijden voor het team van Mercedes, en de druk zal direct zeer groot zijn. Juan Pablo Montoya denkt dat Mercedes Valtteri Bottas binnen heeft gehaald om als een vangnet te fungeren als het misgaat met Antonelli.

Mercedes moest vorig jaar op zoek gaan naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit rijdt vanaf dit jaar voor Ferrari, en Mercedes zocht een nieuwe superster. De naam van Carlos Sainz werd genoemd, en teambaas Toto Wolff probeerde zelfs Max Verstappen binnen te halen. Uiteindelijk viel de keuze op Antonelli, een toptalent dat al jaren verbonden is aan het team van Mercedes. Hij moet het nu gaan doen voor het team.

Bottas

Antonelli maakte veel indruk in opstapklassen, maar in de Formule 2 had hij het vorig jaar zwaar. Mercedes heeft veel vertrouwen in hem, maar de buitenwereld twijfelt nog. Eind 2024 haalde Mercedes ook Valtteri Bottas binnen als reservecoureur. De Finse coureur verloor zijn zitje bij Sauber en hij keert nu terug bij zijn oude werkgever Mercedes. Bottas zal vooral gaan toekijken, maar hij kan wel direct instappen zodra er iets misgaat.

Vangnet

Voormalig Formule 1-coureur Juan Pablo Montoya denkt dat Bottas een belangrijke rol gaat krijgen binnen het team. Hij denkt dat Bottas kan instappen als de druk te groot wordt. De Colombiaanse coureur geeft zijn mening bij Casas De Apuestas: "Andrea Kimi Antonelli staat aan de andere kant van de medaille, in de schijnwerpers bij één van de beste teams met een teamgenoot die het geweldig doet. Hij wordt neergezet als de volgende Max Verstappen. Als hij niet meteen presteert, dan wordt dat erg lastig voor hem. Ik denk dat Mercedes zijn eigen hachje probeert te redden met Bottas. Hij is een soort vangnet, zodat ze iemand hebben als het niet lukt met Antonelli, en dat weet hij zelf ook."