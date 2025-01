Scherpe Verstappen maakt indruk op Hinchcliffe

Max Verstappen maakte in de afgelopen jaren veel indruk in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen zorgt voor veel verbazing bij kenners. James Hinchcliffe is vooral onder de indruk van het feit dat Verstappen tijdens een race zeer veel dingen meekrijgt.

Verstappen veroverde vorig jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. De Red Bull-coureur toonde zich veelzijdig, en hij maakt indruk op veel verschillende manieren. Het gaat dan niet alleen om zijn stuurmanskunsten, maar ook zijn kennis van de regels en zijn helderheid tijdens sessies. Het geeft hem een extra voorsprong op zijn concurrenten, die op dit gebied soms de fout ingaan.

Mentale capaciteit

Ook analist en coureur James Hinchcliffe vindt dit een kracht van Verstappen. De Canadese analist van F1 TV spreekt zijn verbazing uit in de Red Flags Podcast: "Als we het over Max hebben, dan hebben we het vaak over de manier waarop hij capaciteit overhoudt tijdens het racen. De mentale capaciteit die hij heeft om nog over andere dingen na te denken terwijl hij in een Formule 1-auto rijdt, is ongelooflijk." Hij stelt dat weinig mensen dit kunnen: "Hij kan dat terwijl hij alles op alles zet en vol gas geeft, zelfs dan kan hij dat nog."

Gele vlaggen

Hinchcliffe probeert uit te leggen wat Verstappen doet: "Dus als hij aan de leiding van een race ligt, terwijl hij zijn banden aan het managen is, is hij alles aan het managen. De mentale weerbaarheid die je daarvoor moet hebben, dat is echt heel moeilijk om uit te leggen aan de mensen die dat nog nooit hebben gedaan." Hinchcliffe wijst een voorbeeld in Qatar aan: "Terwijl hij dat alles aan het doen is, denkt hij: 'Hé, ik denk dat Lando niet echt van zijn gas is gegaan tijdens de gele vlag, zou je daar naar kunnen kijken?' Dan denk ik echt bij mezelf: maak je een grapje?"