Racing Bulls kent oorzaak worstelingen Ricciardo

Daniel Ricciardo verloor vorig jaar zijn zitje in de Formule 1 bij het team van Racing Bulls. Na tegenvallende resultaten werd hij vervangen door Liam Lawson. Peter Bayer leefde mee met Ricciardo, en hij denkt wel te weten waarom Ricciardo het zo zwaar had.

Ricciardo hoopte kans te maken op een zitje bij het topteam van Red Bull. Hij kreeg vorig jaar een nieuwe kans bij Racing Bulls, maar al snel werd duidelijk dat hij het heilige vuur was verloren. De Australiër worstelde met zijn vorm en zijn auto, en hij kon teamgenoot Yuki Tsunoda amper bijhouden. Toen duidelijk werd dat een comeback bij Red Bull onmogelijk was, gingen er steeds meer geruchten rond over een exit. Na Singapore werd hij vervangen door Lawson.

Comeback?

Bij Racing Bulls weigeren ze Ricciardo af te vallen. Sterker nog, ze zijn redelijk positief over de goedlachse Australiër. Racing Bulls-CEO Peter Bayer krijgt in gesprek met PlanetF1 de vraag of Ricciardo nog iets kan bereiken in de Formule 1: "Ja, natuurlijk. Ik denk dat al deze jongens nog iets te bieden hebben. Maar of hij het zelf ziet zitten, weet ik niet. Ik denk niet dat hij een comeback overweegt, op dit moment in ieder geval niet."

Generatie

Bayer denkt ook wel te weten waar het precies misging voor Ricciardo. Hij kijkt terug op een moment aan het einde van het seizoen van 2023: "Ik moet denken aan een gesprek dat ik met Franz Tost voerde na Abu Dhabi in 2023. In Abu Dhabi introduceerden we een nieuwe generatie van de vloer, het was best een extreme variant bij deze ground effect-wagens. We hadden beide auto's dezelfde vloer gegeven. Yuki was er heel blij mee, Daniel had het lastig. Franz vroeg zich toen af of Daniel zich kon herstellen en of deze generatie auto's bij hem zou passen."

Bayer stelt dat dit het punt was waar het misging voor Ricciardo. De CEO van Racing Bulls probeert het uit te leggen en gaat verder met zijn betoog: "Terugkijkend denk ik dat hij het lastig had met deze generatie auto's. Je hebt hier een andere manier van rijden voor nodig. Ik denk dat, alhoewel de coureur zich altijd kan aanpassen, het dit jaar zeer close was. Soms zagen we twintig auto's binnen een seconde van elkaar."