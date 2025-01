'F1 TV-gezicht Buxton in beeld voor rol in IndyCar'

Kijkers van F1 TV moeten rekening houden met een mogelijke wijziging in het presentatieteam. Will Buxton wordt gezien als het gezicht van de streamingdienst van de Formule 1, maar er lonkt een nieuw avontuur voor hem. Hij wordt in verband gebracht met een grote presentatieklus in de IndyCar.

Buxton is al jaren het gezicht van F1 TV. De Britse verslaggever is bij de meeste races aanwezig waar hij tijdens de trainingen verslag doet vanuit de pitstraat, en veel programma's presenteert tijdens het weekend. Buxton werd wereldberoemd door zijn bijdrage aan de Netflix-reeks 'Drive to Survive'. Toch bestaat de kans dat hij de Formule 1 gaat verlaten, of minder vaak te zien zal zijn bij F1 TV.

Buxton wordt namelijk in verband gebracht met een rol bij Fox Sports, dat de uitzendrechten voor de IndyCar in de Verenigde Staten heeft bemachtigd. Na eerdere berichtgeving van Sports Business Journal meldt ook The Race dat Buxton in beeld is voor een grote rol bij het commentatorenteam van Fox Sports. De zender neemt dit jaar de uitzendrechten van NBC over, en ze willen het best mogelijke team op de IndyCar zetten. Buxton werkte in het verleden ook in de Verenigde Staten, en hij deed ook verslag van de IndyCar. Het is dus geen onbekende wereld voor hem. Het is nog niet duidelijk of Buxton voor F1 TV blijft werken, als hij daadwerkelijk de stap naar Amerika zet. Volgens The Race is er op dit moment nog geen knoop doorgehakt.