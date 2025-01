Tsunoda voelt veel steun van Racing Bulls

Yuki Tsunoda rijdt ook aankomend seizoen weer voor het zusterteam van Red Bull. De Japanner gaat zijn vijfde seizoen rijden voor het team rijden. Bij Racing Bulls staan ze vierkant achter Tsunoda, hij stelt dat hij enorm veel steun voelt vanuit zijn werkgever.

Tsunoda hoopte in aanmerking te komen voor het zitje naast Max Verstappen bij Red Bull. Bij de Oostenrijkse renstal besloten ze echter voor Liam Lawson te kiezen. Het was een flinke klap voor Tsunoda, want hij rijdt al vijf jaar voor het team dat nu Racing Bulls heet. Hij moet op zoek gaan naar een nieuwe bron van motivatie, ook omdat de kans niet heel groot is dat hij een kans gaat krijgen bij Red Bull.

Bij Racing Bulls staan ze vierkant achter hun Japanse coureur. Tsunoda is daar heel erg blij mee, en hij stelt dat hij veel steun voelt van teambaas Laurent Mekies en CEO Peter Bayer. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Om eerlijk te zijn geef ik niet zoveel om wat de mensen op social media zeggen, omdat ze niet weten wat er precies gebeurt. Het doet er alleen toe wat het team van me vindt en ik voel absoluut enorme steun van het team. Ze wisten elke race wat er gebeurde en ik kreeg veel vertrouwen van hen. Dat is altijd belangrijk en ik waardeer hun inspanningen enorm."