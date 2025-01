Mercedes verklaart schommelingen: "Grote ding was de ontwikkeling"

Het team van Mercedes kende vorig jaar een zeer wisselvallig seizoen. Ze kenden een aantal grote successen, maar ze hadden ook een aantal zeer teleurstellende weekenden. Volgens Andrew Shovlin werd de achterstand op de concurrentie veroorzaakt door de langzame ontwikkeling.

Mercedes eindigde afgelopen jaar als vierde in het constructeurskampioenschap achter McLaren, Ferrari en Red Bull. De Duitse renstal wilde vorig seizoen terugslaan na een aantal tegenvallende jaren, maar dat lukte niet. Mercedes moest een aantal veranderingen doorvoeren, en dat kostte veel tijd. Uiteindelijk wist Mercedes vier races te winnen in 2024, maar dat was niet het resultaat waarop ze hadden gehoopt.

Bij Mercedes gingen ze op zoek naar antwoorden na het tegenvallende seizoen. Trackside Engineering Director Andrew Shovlin laat aan Motorsport.com weten waarom het seizoen zo moeilijk was: "Ik denk dat het grote ding de ontwikkeling was. Als je kijkt naar waar wij onze updates brachten in vergelijking met onze rivalen, dan waren we vaak een paar races later met een groot pakket gekomen. Als we eerder daarmee zouden komen, dan zou het een kleiner pakketje worden. Het is een feit dat we gemiddeld over het seizoen gezien niet snel genoeg waren met het brengen van updates. We hadden een paar races waar we competitief waren. Dat is het hoofdprobleem. Ik denk dat we dit seizoen slecht zijn begonnen, maar de auto was niet gebalanceerd genoeg en werkte niet op genoeg circuits. We konden na de eerste zeven races onze grootste problemen oplossen, waarna we pas de normale ontwikkelingen voor de rest van het jaar doorvoerden."