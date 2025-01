Verstappen: "Als je elke dag aan F1 denkt, raak je uitgeput"

Max Verstappen kroonde zich dit seizoen voor de vierde keer tot wereldkampioen. De Nederlander moest er hard voor strijden, maar bleef onder lastige omstandigheden koel en trok de titel opnieuw over de streep. Hoe wist de Red Bull-rijder zo koel te blijven?

Red Bull-coureur Max Verstappen kende een zeer sterke start van het Formule 1-seizoen 2024. De Nederlander won op het Circuit de Barcelona-Catalunya - de tiende race van het seizoen - alweer zijn zevende Grand Prix van 2024. Het ging niet gemakkelijk, maar met een voorsprong van 69 punten was er in het kampioenschap nog geen vuiltje aan de lucht.

Daarna draaiden de zaken echter om. Verstappen wist tien races lang niet te winnen en zag Norris steeds dichterbij komen. De Nederlander bleef, ondanks enkele frustraties, stoïcijns doorgaan en probeerde ieder weekend het maximale uit zijn bolide te halen. Hij probeerde op de baan ook alles uit de kast te halen om de snellere Ferrari's en McLarens achter zich te houden en ging daarbij soms over de grens. Het leverde de Nederlander straffen en bakken met kritiek op, maar ook dat leek de 27-jarige niet te deren. Hij veranderde niks, bleef koel en trok zijn vierde wereldtitel, ondanks alle uitdagingen en moeilijkheden, over de streep.

Problemen zelf oplossen

Hoe heeft Verstappen het voor elkaar gekregen om zo koel te blijven onder alle omstandigheden? "Ik praat er niet met mensen over", zo begint de viervoudig wereldkampioen in gesprek met F1.com. "Ik los problemen graag zelf op in mijn eigen hoofd. Het kan positief of negatief zijn, afhankelijk van hoe je ernaar kijkt, maar het werkt voor mij. Het hele jaar door zijn er altijd gedachten die door je hoofd gaan. Ik heb ze weten op te lossen en daar ben ik erg trots op."

"Ik denk niet aan F1 als ik thuis ben, dat werkt voor mij"

Vervolgens gaat de 63-voudig Grand Prix-winnaar wat dieper in op zijn aanpak om koel te blijven. "Wat voor mij werkt, is dat wanneer ik thuiskom, ik niet aan F1 denk, tenzij ik terugga naar de fabriek. Natuurlijk zit het altijd ergens in je achterhoofd, maar het is heel belangrijk om het uit te kunnen schakelen. Als je elke dag aan F1 denkt, raak je uitgeput. Dat is onmogelijk. Voor mij werkt dat niet", legt Verstappen uit. Hij probeert daarom ook andere uitdagingen buiten de Formule 1 te hebben.

"Het is belangrijk om ook in het leven verschillende uitdagingen te hebben. Ik ben erg druk met simracen, het is een leuke afleiding van de Formule 1. Ik wil dat ook tot een succes maken. Constant betrokken zijn bij die discussies met jong talent, dat is erg spannend. Als ik terugga naar de fabriek, wijd je je tijd volledig aan het team, om verbeteringen te vinden. En natuurlijk tijdens raceweekenden. Het is belangrijk om iets anders in je leven te vinden om je op te focussen, en dat is natuurlijk naast je normale gezinsleven."