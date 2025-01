Formule 1-wereld staat stil bij verjaardag Michael Schumacher

Het is vandaag een bijzondere dag voor Formule 1-legende Michael Schumacher. De Duitse zevenvoudig wereldkampioen is vandaag 56 jaar geworden. De Formule 1-wereld is Schumacher zeker niet vergeten, en het regende vandaag felicitaties aan zijn adres.

Schumacher veroverde in zijn lange Formule 1-loopbaan zeven wereldtitels. Dit record is nog altijd niet verbroken, al staat Lewis Hamilton sinds 2020 wel op gelijke hoogte. Hoe het gaat met Schumacher, is nog altijd niet bekend. Het Formule 1-icoon raakte eind 2013 zwaar gewond bij een skiongeluk in de Franse Alpen. Schumacher lag geruime tijd in coma, maar in 2014 kwam hij daar uit. Zijn familie heeft sindsdien geen updates meer gegeven over zijn gezondheid.

De Formule 1-wereld stond vandaag stil bij de verjaardag van Schumacher. Zijn voormalige teams Mercedes en Ferrari delen foto's en felicitaties, en ook op de officiële social media-accounts van de Formule 1 wordt stilgestaan bij de verjaardag van de Duitser. De Formule 1 laat weten dat Schumacher altijd in hun gedachten is. Autosportfederatie FIA deelt een foto van Schumacher uit zijn Mercedes-tijd.

