Racing Bulls neemt nieuw onderkomen in gebruik

Het team van Racing Bulls heeft een belangrijke stap gezet in het nieuwe jaar. De Italiaanse renstal heeft de eerder aangekondigde verhuizing naar Milton Keynes gemaakt. CEO Peter Bayer stelt dat het nieuwe onderkomen in het Verenigd Koninkrijk af is.

Racing Bulls heeft hun hoofdkwartier in het Italiaanse Faenza. Dat was echter niet hun enige onderkomen, want ze hadden ook een aero-afdeling in het Britse Bicester. In het afgelopen jaar werd echter duidelijk dat het beter was om de werkzaamheden in Engeland te verhuizen naar een andere plek. Ze waren bezig met een verhuizing naar de campus van Red Bull, in Milton Keynes.

Gamechanger

De verhuizing is volgens plan verlopen, en ze kunnen nu aan de slag in Milton Keynes. Tevreden legt Racing Bulls-CEO Peter Bayer de situatie uit aan PlanetF1: "Het kantoor in Milton Keynes is klaar. De IT-jongens zijn bezig met de laatste dingen, want we hadden het plan om alles klaar te hebben voor de mensen na de shutdown, om de move te maken en operationeel te zijn vanaf 2 januari. We wilden geen tijd verliezen met de ontwikkeling, het maken van de modellen, bij de windtunnel en alles. We hebben geen zaken verloren, en het is een gamechanger, want het is een state-of-the art onderkomen."

Reynard

Het kantoor in Bicester was volgens Bayer ook flink verouderd. Het paste niet meer bij de huidige Formule 1, zo legt de CEO uit: "Bicester is min of meer het oude onderkomen van Reynard. We hebben er een paar nieuwe bureaus neergezet en een nieuw tapijt neergelegd, maar dat is het ongeveer. Er was geen parkeerplaats, geen kantine, en geen supermarkt om eten te halen. De gym is ook klein en oud. Het is niet meer up to date. Het was ook te klein voor ons."