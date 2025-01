Jos Verstappen sluit Red Bull-exit Max niet uit

De toekomst van Max Verstappen was vorig jaar regelmatig het onderwerp van gesprek. Hij is echter trouw gebleven aan Red Bull, en hij lijkt voorlopig nergens heen te gaan. Zijn vader Jos Verstappen sluit een toekomstig vertrek bij Red Bull echter niet uit.

Verstappen beschikt over een contract tot en met 2028 bij het team van Red Bull. In 2024 werd er echter getwijfeld aan zijn toekomst bij het team. De onrust binnen Red Bull zorgde ervoor dat hij in verband werd gebracht met een overstap naar onder meer Mercedes. Toto Wolff flirtte ook met Verstappen, maar de Nederlander bleef bij Red Bull. Hij wilde namelijk niet denken aan een vertrek.

Zijn vader Jos Verstappen blijft wel kritisch. Verstappen senior wil graag een betere performance zien van Red Bull, en daar is hij ook duidelijk over in gesprek met Münchner Merkur/tz: "Red Bull moet een auto bouwen die niet meer zo moeilijk te besturen is. Als je naar de tweede helft van 2024 kijkt, kun je niet optimistisch zijn. Red Bull heeft een grote opdracht voor zich liggen in 2025." Gevraagd of de toekomst van Max open ligt, reageert Jos Verstappen duidelijk: "Alles is mogelijk. Hij kan bij Red Bull blijven als hij daar het nut van inziet. Zijn doel is om races te winnen. Als hij het gevoel heeft dat dit niet meer mogelijk is bij Red Bull, is een overstap niet uitgesloten."