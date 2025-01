Verstappen staat nog steeds achter controversiële acties

Max Verstappen veroverde afgelopen jaar zijn vierde wereldtitel in de Formule 1. Hij deed er alles voor om de titel binnen te halen, en daarmee zorgde hij ook voor controverse. Hij stelt dat als hij vecht voor een titel, hij bereidt is om te doen wat er op dat moment nodig is.

Verstappen zorgde in 2024 regelmatig voor frustratie bij zijn concurrenten. De meeste controverse ontstond in Mexico, waar Verstappen twee keer werd bestraft tijdens de race. Twee acties in zijn duels met McLaren-coureur Lando Norris leverde Verstappen twee tijdstraffen op. Hij kreeg twee keer een tijdstraf van tien seconden, en dat zorgde ervoor dat hij ver terugviel in die race. Het leverde hem ook een vrachtlading aan kritiek op.

Verstappen maakt zich daar na het seizoen nog steeds niet druk over. Hij deed wat hij moest doen, zo legt hij uit in de Viaplay-documentaire Lion Unleashed 4: "Om twintig seconden te wachten in de pitstraat, is best een lange tijd. Je zou een Red Bull kunnen drinken! Maar als ik vecht voor de wereldtitel, dan ben ik bereid om te doen wat er op dat moment nodig is. En natuurlijk was daar na afloop veel commentaar op van mensen die geen kampioenschapsmentaliteit hebben. Daarom kunnen ze zichzelf niet in die positie brengen, en dat is prima. Dat hoeft ook niet. Maar ik denk dat ik zelf goed weet wat en niet kan. Soms moet je de grijze gebieden opzoeken. Dat geldt ook voor het ontwerpen van auto's. Dat is ook een grijs gebied. Want wat wel en niet is toegestaan, staat altijd ter discussie."