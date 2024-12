Brundle ontvangt koninklijke onderscheiding

Voormalig Formule 1-coureur en huidig commentator Martin Brundle sluit 2024 af met een goed gevoel. Brundle heeft namelijk een koninklijke onderscheiding ontvangen in zijn thuisland Groot-Brittannië. Brundle is namelijk benoemd tot Officer of the British Empire.

Brundle is één van de bekendste verslaggevers in de Formule 1. De voormalig coureur levert commentaar namens het Britse Sky Sports, en hij verzorgt ook de beroemd Grid Walks voorafgaand de races. In het verleden was Brundle ook werkzaam voor de BBC en ITV. In zijn loopbaan stond hij negen keer op het podium in de Formule 1 en won hij in 1990 de 24 uur van Le Mans in een Jaguar.

Brundle wordt nu geëerd voor zijn werk in de autosport. Hij is benoemd tot Officer of the British Empire (OBE) voor zijn verdiensten voor de autosport en zijn werk in de sportverslaggeving. Brundle is dit jaar de enige autosportnaam die een onderscheiding heeft ontvangen in het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar kreeg Red Bull-teambaas Christian Horner een onderscheiding tot hij werd genoemd tot CBE. Daarmee staat hij één rang hoger dan Brundle. Horner nam zijn onderscheiding eerder deze maand in ontvangst, het is nog niet bekend wanneer Brundle zich moet melden op het paleis.