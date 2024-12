Bottas verlaat Formule 1 met twee records op zak

Valtteri Bottas zal in 2025 niet langer op de Formule 1-grid staan. Het contract van de Fin werd bij het team van Sauber niet verlengd en hij kon geen zitje vinden voor het nieuwe seizoen. Hij heeft de F1-grid wel verlaten met twee records op zak.

Sauber-coureur Valtteri Bottas kende een zeer teleurstellend Formule 1-seizoen in 2024. De Fin, die tijdens de kwalificaties wel gehakt maakte van teamgenoot Zhou (21-3), wist geen enkel punt te pakken en beleefde zodoende zijn slechtste jaar uit zijn F1-carrière. Het was dan ook geen verrassing dat het team uit Hinwil de keuze maakte om het contract van Bottas niet te verlengen. De man uit Nastola heeft de F1-grid dus verlaten, maar doet dit wel met twee records op zak.

Drietal met de meeste podiumplaatsen in de Formule 1

Het eerste record heeft de Fin in handen met twee andere rijders, namelijk: Lewis Hamilton en Max Verstappen. Dit drietal stond gezamenlijk het vaakst op het podium in de koningsklasse van de autosport. Tussen de Grand Prix van Spanje van 2018 en de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2021 stond dit trio maar liefst twintig keer gezamenlijk op het podium. De meest voorkomende volgorde was: Hamilton (P1), Verstappen (P2) en Bottas (P3). Deze volgorde kwam zeven keer voor. Daarna kwam de volgorde Hamilton-Bottas-Verstappen het meeste voor (zes keer).

Dit trio zal de komende jaren ook nog wel even bovenaan blijven staan. Het trio Hamilton-Rosberg-Vettel staat nog altijd op de tweede plaats in de lijstje met veertien gezamenlijke podiumfinishes. Van de Formule 1-coureurs die in 2025 ook op de grid zullen staan, heeft het trio Hamilton-Verstappen-Leclerc het vaakst gezamenlijk op het podium gestaan. Zij staan met vijf gezamenlijke podiumfinishes op de gedeelde negentiende plek in dit lijstje.

Meeste punten gescoord zonder kampioenschap te winnen

Het andere record waarmee Bottas de sport heeft verlaten, is er één die hij liever niet op zak zou hebben. De Fin heeft namelijk de meeste punten gescoord zonder een kampioenschap te winnen. De 35-jarige behaalde gedurende zijn dertien seizoenen in de Formule 1 1797 punten, maar wist nooit een kampioenschap te winnen. Sergio Perez staat tweede in dit lijsjte met 1638 punten, terwijl Charles Leclerc de top drie completeert met 1430 punten.

Reservecoureur

Het is nog maar de vraag of Bottas de records in de toekomst nog kan aanscherpen, of zich van het laatste ongewilde record kan ontdoen. Hij staat volgend jaar niet op de grid, maar zal aan de slag gaan als reservecoureur bij zijn oude team, Mercedes. Hij heeft nog wel het doel om in 2026 weer op de F1-grid te staan, maar of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, is nog maar de vraag.