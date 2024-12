"McLaren vol vertrouwen naar 2025: "Er zit nog veel performance in het vat."

Het team van McLaren heeft dit seizoen een enorme stap voorwaarts gezet ten opzichte van 2023. Volgens de engineering technical director van het team uit Woking, Neil Houldey, zit de MCL38 nog niet aan haar plafond, maar zit er nog 'veel meer performance in het vat'.

McLaren begon dramatisch aan het Formule 1-seizoen van 2023. De renstal uit Woking was achteraan de grid te vinden en mocht blij zijn als het überhaupt in de buurt van de punten kwam. Nadat technisch directeur James Key werd weggestuurd en McLaren aan de slag ging met een compleet andere technische structuur, werden er enorme stappen voorwaarts gezet. Het succesvolle upgradepakket in Oostenrijk zorgde er zelfs voor dat McLaren steeds vaker de strijd aan kon gaan met Ferrari en Mercedes, en vaak zelfs het tweede team achter Red Bull was.

Low downforce-achtervleugel

Maar er viel nog altijd veel te verbeteren voor de Britse formatie. Vooral na de GP van België in 2023 werd duidelijk dat McLaren nog veel werk te verzetten had. Norris en Piastri kwam op de rechte stukken vijftien kilometer tekort op de concurrentie. Teambaas Andrea Stella gaf toe dat McLaren veel tekortkwam op low downforce-circuits en dat kwam doordat McLaren nog geen goede achtervleugel had voor dat type circuits. In Las Vegas hoopte de renstal uit Woking de aerodynamische efficiëntie te verbeteren met een nieuwe achtervleugel, die het DRS-effect moest vergroten, maar ook dit had nog niet helemaal het gewenste effect. Red Bull had nog altijd een grote voorsprong op dat gebied, maar daar kwam in 2024 verandering in.

"Zitten heel dicht bij het sterke DRS-effect van Red Bull"

McLaren bracht daarom in 2024 flink wat verschillende achtervleugels mee, waaronder een compleet nieuwe low downforce-variant. Eén van die varianten was de controversiële 'mini-DRS', maar die moest McLaren aanpassen van de FIA. De andere varianten zorgden echter ook voor een grote stap voorwaarts, omdat de aerodynamische efficiëntie werd verbeterd en het DRS-effect werd vergroot. Neil Houldey, de engineering technical director van het Britse team, is dan ook zeer blij met de stappen die McLaren op dat gebied heeft gezet.

"Het was behoorlijk duidelijk dat onze achtervleugels vorig seizoen niet optimaal waren, zowel qua efficiëntie als qua DRS-effect", zo begint de Brit tegenover Motorsport.com. "Hier hebben we ons gedurende het seizoen 2023 op gefocust, om er zeker van te zijn dat we op dit vlak leidend zouden worden. En om toonaangevend te worden, is het onvermijdelijk dat je veel vleugels moet ontwikkelen om de prestaties verder te verbeteren. Ik denk dat we nu heel dicht bij het sterke DRS-effect van Red Bull zitten", stelt Houldey, die aangeeft dat er nog meer in het vat zit voor 2025. "We zetten de ontwikkeling op dit vlak niet stil. Met de gehele auto valt nog veel winst te behalen, er zit nog veel performance in het vat."