Vandalen beschadigen gedenkplek Senna in Imola

In Imola hebben er vernielingen plaatsgevonden rondom het monument voor Ayrton Senna. Naast de baan wordt de Braziliaanse raceheld geëerd met een standbeeld en een gedenkplek. Volgens Italiaanse media is beeld niet beschadigd geraakt, maar zijn er wel vernielingen daar omheen aangericht.

Senna verongelukte in 1994 op het circuit van Imola. Naast de baan is daarna een monument gemaakt voor het Formule 1-icoon. Er staat een standbeeld en in de hekken naast de baan hangen onder meer vlaggen en brieven. Het is een bekende plek voor Formule 1-fans, maar vandalen hebben in de afgelopen dagen vernielingen aangericht. In de afgelopen weken werden er onder meer vlaggen in brand gestoken.

Het Italiaanse medium il Resto del Carlino meldt dat vandalen twee keer hebben toegeslagen. In het park werden vlaggen in brand gestoken en vernield. Vlak voor kerst kwamen de eerste meldingen binnen, en op 25 december werd er volgens het medium gemeld dat de vlaggen werden verbrand. Het standbeeld raakte niet beschadigd, en volgens il Resto del Carlino leek er geen specifieke bedoeling te zitten achter de vernielingen. De acties worden in verband gebracht met dronken jongeren die zich in het park begeven. De lokale politiek in Imola spreekt schande van de vernielingen.