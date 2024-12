FIA wil niet strenger gaan ingrijpen bij flexiwings

In de Formule 1 ging het dit jaar regelmatig over de zogenaamde flexiwings. Vooral de teams van Red Bull en Ferrari klaagden over de flexibele vleugels van McLaren en Mercedes. De FIA lijkt echter niet van plan harder te gaan ingrijpen in 2025, ze zijn tevreden met de huidige situatie.

Bij Red Bull en Ferrari twijfelden men hardop aan de legaliteit van de vleugels van de concurrentie. Er werd vooral gewezen naar McLaren en Mercedes. Daar deden ze niet geheimzinnig over hun vleugels. Vooral de achtervleugel van McLaren zorgde voor veel vragen. In Azerbeidzjan reed het team met een vleugel door overduidelijk doorboog. Er ontstond een soort mini DRS-effect, maar het werd niet verboden. Uiteindelijk vroeg de FIA wel aan McLaren om het onderdeel niet meer te gebruiken.

Tevredenheid

Sinds de Belgische Grand Prix werden er aanvullende tests uitgevoerd, maar dat leverde geen veranderingen aan de regels op. FIA-kopstuk Nikolas Tombazis laat aan Motorsport.com weten tevreden te zijn met de aanvullende tests: "We zijn best blij met wat we hebben gezien. Ik moet er wel meteen bij zeggen dat het niet altijd een kwestie is van wel of niet blij zijn met iets. Het is ook de vraag of er nuttige tests kunnen worden uitgevoerd."

Tests

Het is niet mogelijk om een soort aanpak te hanteren die voor alle teams werkt. Tombazis probeert dat uit te leggen: "Eén van de uitdagingen als we het over de voorvleugel hebben, is dat de belasting bij verschillende auto's nogal varieert op bepaalde punten. De meeste tests gaan om de belasting vanuit een bepaalde richting, een bepaalde positie of een bepaalde omvang, waarbij de vervorming van de vleugel niet te groot mag zijn. De succesvolste tests zijn tests waarin je met een bepaalde belasting kunt nabootsen wat er in het echt gebeurt op het circuit. Bij de achtervleugel is dat relatief succesvol, bij de voorvleugel is dat door de variatie tussen alle auto's lastig."

Red Bull

Tombazis legt dan ook uit dat de FIA niet van plan is om voor 2025 een regelwijziging door te voeren. Red Bull en Ferrari kunnen dus zelf ook gaan proberen om een flexiwing te gaan produceren. Tombazis is er duidelijk over: "Er is afgelopen zomer en aan het begin van de herfst heel veel over te doen geweest, maar we hebben de teams sinds 2022 duidelijk gemaakt dat we geen plannen hebben voor aanvullende tests van de voorvleugel. Daar hebben we gewoon aan vastgehouden."