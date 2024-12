Villeneuve niet 'blij' met Ricciardo-exit: "Realiteit bekijken"

Het Formule 1-avontuur van Daniel Ricciardo kwam dit jaar definitief ten einde. De Australiër verloor zijn zitje bij VCARB, en hij lijkt geen zin te hebben in een nieuwe uitdaging. Jacques Villeneuve was eerder dit jaar enorm kritisch op Ricciardo, maar hij is niet per se blij dat hij is vertrokken.

Ricciardo wist dit jaar weinig indruk te maken bij VCARB. Hij was veel langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, en hij reed amper sterke races. Ricciardo was echter nog wel enorm populair, maar dat was volgens Jacques Villeneuve geen zitje waard. De Canadese enkelvoudig wereldkampioen vroeg zich hardop af wat Ricciardo nog te zoeken had in de Formule 1, en dat zorgde voor een felle reactie van diezelfde Ricciardo.

Uiteindelijk kreeg Villeneuve gelijk, en werd Ricciardo na Singapore vervangen door Liam Lawson. Villeneuve stelt in gesprek met Mirror Sport dat hij niet per se blij is dat Ricciardo is vertrokken: "Het is nooit bij me opgekomen dat ik mijn gelijk wilde halen. Het gaat er niet om om iemand kapot te maken, maar je moet wel naar de realiteit kijken. Ik denk dat mensen zich realiseerden 'Oké, Jacques heeft een goed punt, laten we er diep op ingaan', en dat gebeurde. Daar ben ik blij om." Villeneuve stelt dat hij de discussie op gang wilde brengen: "Mijn gevoelens zouden niet anders zijn als hij wel bij Red Bull was gebleven. Ik zeg niet 'Oh, ik ben blij dat hij de Formule 1 heeft verlaten'. Ik ben gewoon blij dat ik de realiteit onder de aandacht heb gebracht."