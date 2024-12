Cadillac trekt Lowdon aan als teambaas van F1-project

Het aanstaande Formule 1-team van Cadillac heeft een nieuwe grote naam aangetrokken. De Amerikaanse renstal heeft namelijk de teambaas gepresenteerd. Het nieuwe team zal worden geleid door oude bekende Graeme Lowdon, hij was in het verleden betrokken bij het team van Manor.

Vlak na de Grand Prix van Las Vegas werd bekendgemaakt dat de Formule 1 een overeenkomst had gesloten met General Motors. De Amerikaanse autobouwer gaat vanaf 2026 deelnemen aan de koningsklasse van de autosport met hun merk Cadillac. Achter de schermen werken ze nog steeds samen met Andretti, en de Amerikanen trokken eerder dit jaar al verschillende grote namen aan waaronder Pat Symonds.

Een teambaas hadden ze echter nog niet aangesteld. In aanloop naar het raceweekend in Abu Dhabi hebben ze dat wel gedaan. Cadillac maakte bekend dat Graeme Lowdon de teambaas wordt. De 59-jarige Brit is geen onbekende in de Formule 1. Hij speelde een grote rol bij het team van Manor, en daarna verdween hij nooit echt uit de sport. Hij hielp Manor later met het WEC-project, en recent was hij nog betrokken bij de Formule 1-loopbaan van Guanyu Zhou. Volgens kopstuk Dan Towriss adviseerde Lowdon het team in de afgelopen twee jaar, en zijn ze zeer blij met zijn ervaring.