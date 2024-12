Piastri over bandenmanagement: "Heb het nog niet volledig onder de knie"

McLaren-coureur Oscar Piastri had tijdens zijn debuutseizoen in de Formule 1 veel moeite met het managen van de banden. Dit jaar heeft de Australiër met zijn overwinning in Bakoe laten zien dat hij een grote stap voorwaarts heeft gezet op dat vlak, maar Piastri is nog altijd niet 100% tevreden.

Oscar Piastri kwam tijdens zijn eerste Formule 1-seizoen in 2023 nog flink wat tekort op teamgenoot Lando Norris. De Australiër eindigde tijdens 17 van de 22 Grands Prix achter de Brit, waardoor hij ook 108 punten minder scoorde in het kampioenschap (205 voor Norris tegenover 97 voor Piastri). Dat had alles te maken met het feit dat de man uit Melbourne onwijs veel moeite had met het managen van zijn banden.

Maar op dat gebied wist de McLaren-rijder in 2024 een stap te zetten. Dit spreidde hij onder meer tentoon tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan op het Bakoe City Circuit. Piastri had de op het oog snellere Charles Leclerc aan het einde van de race rondenlang in zijn spiegels zitten, maar bleef zijn Pirelli's uitstekend managen, waardoor hij aan het einde van de race betere banden over had en weg kon rijden bij de rest.

Piastri nog niet 100% tevreden over bandenmanagement

Toch behaalde Norris ook in 2024 meer punten dan Piastri (374 om 292) en was hij weer de snellere van de twee McLaren-rijders. Volgens de Australische coureur komt dit onder andere, omdat hij zijn bandenmanagement nog steeds niet helemaal onder de knie heeft. "Het is veel verbeterd, maar ik heb het nog niet volledig onder knie", vertelt de tweevoudig Grand Prix-winnaar tegenover Motorsport.com. "Ik denk dat er dit jaar twee of drie races zijn geweest waarin ik nog steeds moeite had met het bandenmanagement. Niet in dezelfde mate als vorig jaar, maar het was voor mij nog steeds een uitdaging. Maar ik denk dat het op de andere circuits een verschil van dag en nacht is geweest, als ik het met vorig jaar vergelijk."

"Ik heb het gevoel dat ik nu veel proactiever weet wat ik moet doen om de banden te beheren, wat je op de harde manier moet leren, door ervaring, wat behoorlijk pijnlijk kan zijn", vervolgt de 23-jarige. "Dus ik heb het gevoel dat ik daar echt veel verbetering heb laten zien."