VCARB kijkt in de spiegel na mislukte comeback Ricciardo

Daniel Ricciardo was één van de grootste verliezers van dit jaar. Na de race in Singapore verloor hij zijn zitje bij VCARB, en daarna kwam zijn Formule 1-loopbaan ten einde. Teambaas Laurent Mekies steekt de hand in eigen boezem, en kijkt naar zichzelf als het gaat om Ricciardo.

De Australiër werd gezien als een mogelijke kanshebber voor het Red Bull-zitje. Red Bull wilde hem een kans geven bij VCARB, en al snel bleek dat hij het heilige vuur kwijt was. Slechts een paar keer wist hij echt goede prestaties neer te zetten. Uiteindelijk besloot men dat het beter was om Ricciardo aan de kant te schuiven. Na het weekend in Singapore werd hij vervangen door Liam Lawson. De Nieuw-Zeelander presteerde goed en kreeg vervolgens promotie naar Red Bull voor 2025.

Realiteit

Bij VCARB leven ze nog altijd mee met Ricciardo. Teambaas Laurent Mekies kijkt ook naar zichzelf in deze zaak, zo legt hij uit aan Motorsport.com: "De vraag die we het meest hebben gesteld was: 'Kan Daniel nog steeds de ultieme snelheid produceren die we van hem kennen?' En ik denk dat hij dat in een aantal gevallen heeft gedaan zoals in Miami en Canada. Hij toonde de ultieme snelheid waarmee hij races heeft gewonnen. Maar voor het team, evenals voor de coureurs, is het het moeilijkst om niet op één dag snel te zijn. Het gaat erom elke race snel te zijn. Hebben we Daniel vaak genoeg in die sweet spot kunnen brengen? Nee. Dat is de realiteit. Ik steek mijn hand op, als team steken we onze hand op, want wij hebben hier een grote rol in gespeeld."

Profiteren

Volgens Mekies was Ricciardo ook belangrijk voor VCARB. Hij stelt dat het team enorm heeft geprofiteerd van de technische feedback van Ricciardo. Mekies legt uit dat Lawson en Yuki Tsunoda profiteerden van de problemen bij Ricciardo: "We hebben een groot deel van de opties van de auto uitgeprobeerd met Daniel. Het is een oneindig proces. Je doet dat elke keer bij een nieuwe update, of bij een nieuwe karakteristiek. Daniel pushte ons om alle opties te bekijken. Hij gaf de engineers een heel goede basis van wat de auto wel en niet kon."