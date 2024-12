GPDA-kopstuk Russell baalt van politieke zaken in Formule 1

De FIA is bezig met een zeer onrustig jaar. De autosportfederatie zorgde voor veel controverse, en voerde in de laatste weken van het jaar een bijzondere regelwijziging door. Mercedes-coureur George Russell is betrokken bij coureursvakbond GPDA, en hij had niet verwacht dat zijn rol zo politiek zou worden.

De FIA zorgde dit jaar namelijk voor veel ergernis bij de coureurs. Zo werden er discutabele straffen uitgedeeld, en deed FIA-president Mohammed Ben Sulayem een aantal discutabele uitspraken. De GPDA besloot een open brief te sturen naar de FIA, waarin ze onder meer wezen op de zaak omtrent het taalgebruik van de coureurs. Daarnaast eisten ze openheid over waar het geld allemaal heen gaat. Ben Sulayem weigerde dit te doen.

Russell had nooit verwacht dat hij vanuit zijn rol bij de GPDA te maken zou krijgen met zoveel politieke zaken. Hij wees eerder naar de aanpassing van de regels waardoor Ben Sulayem meer macht kreeg. Bij Motosport.com reageert hij nu op zijn rol: "Toen ik begon met mijn rol bij de GPDA had ik nooit verwacht dat ik zoveel moest doen en dat het zo politiek zou zijn. Ik begrijp niets van deze kant van de sport. Ik wilde mijn handen vies maken voor de sportieve kant en de veiligheid van onze sport. Nu lijkt het erop dat we het alleen hebben over de politiek van de sport. Ik wil niet te veel zeggen over de regelwijziging, want ik ben niet geleerd genoeg om aannames te doen. Ik denk dat de coureurs het eens zijn, en dat we het beste willen voor de sport. We willen transparantie. En we willen de FIA helpen, zo makkelijk is het."