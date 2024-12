Steiner roemt Verstappen om protest tegen FIA: "Ik was trots op hem!"

Max Verstappen is dit jaar de meeste besproken rijder van de Formule 1-grid geweest. Niet alleen vanwege zijn vierde wereldtitel, maar ook vanwege zijn gevechten met Lando Norris, de ruzie in Abu Dhabi met George Russell en vanwege de eigen persconferenties die hij organiseerde, nadat hij een taakstraf van de FIA kreeg opgelegd. Dat laatste is volgens voormalig teambaas Günther Steiner hét stoerste moment van het jaar.

Iedereen weet het inmiddels: Max Verstappen gebruikte tijdens een FIA-persconferentie in Singapore het woordje 'fucked' om de prestaties van zijn auto te omschrijven en kreeg daarvoor een taakstraf opgelegd van de mondiale autosportbond. De Nederlander was het totaal niet eens met die straf en ging op eigen wijze in protest. Hij boycotte de FIA-persconferenties door bijna geen woord te zeggen en nam na afloop van de persconferenties de media mee naar buiten om hen daar te woord te staan.

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner stelt in The Red Flags Podcast dat dit het stoerste moment van het Formule 1-seizoen 2024 was. "Dat was echt een fuck you naar de FIA. Ik vond het een goed idee. Ik was trots op hem!"

Aan het einde van de aflevering moet Steiner ook de 'Rockstar of the Year' aanwijzen en ook daar valt zijn keuze op de Nederlander. "Dat kan niemand anders dan Max zijn", vertelt de Italiaan, die vooral naar de titel van de Red Bull-rijder wijst. "Deze vierde titel van hem is de beste. In 2021 had hij op zijn zachtst gezegd natuurlijk een beetje geluk. Voor deze [de vierde van Verstappen, red.] heeft hij moeten vechten. Hij heeft alles gedaan. Hij was strategisch. Hij had veel tegenslagen, maar overwon ze. Deze titel is echt van hem. Voor mij is dit echt zijn beste."