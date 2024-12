Horner doet opvallende uitspraak over nieuwe rol Perez

Red Bull Racing en Sergio Perez leken afgelopen week bekend te maken dat de twee definitief uit elkaar zullen gaan, maar dit is volgens teambaas Christian Horner niet helemaal het geval. De Brit stelt dat Perez volgend jaar nog 'gewoon' betrokken zal zijn bij het team.

Afgelopen woensdag maakten Red Bull Racing en Sergio Perez bekend dat ze per direct uit elkaar zullen gaan. De Mexicaan, die vervangen zal worden door Liam Lawson, werkte een slecht jaar af bij het Oostenrijkse team en eindigde op de achtste plaats in het kampioenschap, 285 punten achter teamgenoot en wereldkampioen Max Verstappen. Het was dan ook geen verrassing dan de renstal uit Milton Keynes afscheid nam van Perez, al deed Red Bull het overkomen alsof het een eigen keuze van Perez was, door onder andere te stellen dat hij heeft besloten een sabbatical te nemen.

Het leek in ieder geval om een definitief afscheid te gaan, maar dat heeft Red Bull-teambaas Christian Horner nu tegengesproken. Als hij in een uitzending van TalkSPORT de vraag krijgt of Perez ontslagen is, antwoordt de Brit als volgt. "Nee, het is net een beetje anders. Sergio rijdt al vier jaar bij ons en de eerste drie jaar speelde hij een grote rol in het team. Zeker bij het eerst rijderskampioenschap [van Verstappen, red.], je hoeft alleen maar terug te denken aan Abu Dhabi 2021, de rol die hij toen voor het team speelde. Bovendien pakten we de constructeurstitel in 2022 en 2023, en eindige hij als tweede in het rijderskampioenschap vorig jaar."

"Hij heeft een heel moeilijk jaar achter de rug", vervolgt Horner, die onthult dat Perez nog steeds betrokken zal blijven bij het team. "We hebben recent samengezeten en besloten dat het voor ons allebei goed is om een stapje terug te doen. Dat houdt in dat hij uit de auto stapt, wat tijd met zijn gezin doorbrengt en uitzoekt wat hij wil gaan doen. Hij zal nog steeds betrokken zijn bij het team en zal volgend jaar een paar showruns afwerken. Maar het is zo goed voor hem, want het was ook niet leuk om elk weekend al die aandacht, druk en verwachtingen te krijgen."